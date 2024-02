Parmi les livres pour enfants ou adolescents parus récemment, voici six titres qui ont retenu notre attention.

Pour les petits : bon voisinage

Thomas habite depuis peu chez son grand-père. Si le renardeau adore jouer dehors, il craint de déranger ses voisins qui, il en est convaincu, n’aiment pas les enfants. Mais est-ce vraiment le cas ? De nouveaux amis de passage dans le quartier aideront le jeune animal à nouer des liens avec son voisinage. Dans cet album aux douces illustrations signées Sabrina Gendron, la plume tout en rimes de Priska Poirier invite les petits à garder l’esprit ouvert et à ne pas se fier aux apparences.

Derrière la clôture. Texte de Priska Poirier, illustrations de Sabrina Gendron. Éditions Druide. Dès 4 ans. En librairie le 14 février.

Roman pour les enfants du primaire : dans l’antre de la bête

EXTRAIT FOURNI PAR L’ÉDITEUR Extrait de La menace de l’ogre

Pour semer son petit frère, Gabriel et son ami Noah pénètrent sur le terrain d’une maison délabrée. Selon les histoires de peur qu’on raconte, ce serait la demeure d’un ogre. Noah est pressé de quitter l’endroit, mais Gabriel pense qu’il s’agit de la meilleure cachette pour ne pas être embêtés… jusqu’à ce que le duo aperçoive l’horrible créature. Un court roman au rythme haletant qui se termine sur un suspense inquiétant.

La menace de l’ogre. Texte de Marie Potvin, illustrations d’Audrey Jadaud. Éditions Frissons. Dès 8 ans.

Roman illustré pour les enfants du primaire : au royaume du bonhomme hiver

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait du livre Le Cumulus Machinus

Youpi ! C’est jour de tempête, l’école est fermée. Alors qu’Ovide s’amuse à l’extérieur, il fait la découverte d’une mystérieuse télécommande glacée. Lorsqu’il appuie dessus, une chose étrange se produit. Les flocons remontent vers le ciel, emportant avec eux le garçon. Ovide atterrit dans un nuage-vaisseau où vivent tous les bonshommes de neige du passé. Avec leur aide, le jeune intrépide devra trouver une façon d’arrêter ce déroutant phénomène météorologique. Un récit surprenant, très original et qui ne donne qu’une envie : faire des bonshommes de neige.

Le Cumulus Machinus. Texte d’Ugo Monticone, illustrations d’Orbie. Éditions La courte échelle. Dès 7 ans.

Pour les adolescents : dans les bois

EXTRAIT FOURNI PAR L’ÉDITEUR Extrait d’À cran de montagne

Un récit, deux points de vue. Dans À cran de montagne, on pénètre tour à tour dans les pensées de Billy et de Sarah, qui ont accepté de suivre leurs amis communs dans un séjour de deux nuits au mont Connelly. Si la joueuse de ukulélé participe à cette expédition à reculons, Billy y voit l’occasion d’attirer l’attention de cette fille sublime qui ignorait jusqu’alors son existence. La forêt leur réservera toutefois son lot de surprises, à commencer par ces types à l’allure de tueurs en série croisés sur la route menant à la montagne. Un roman plein de rebondissements qui rejoindra assurément les adolescents.

À cran de montagne, de Sébastien Gagnon. Éditions Bayard. Dès 12 ans.

Bande dessinée : entre la vie et la mort

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Melody, tome 1 – Cette autre en moi

Melody, 11 ans, a un talent musical hors du commun. Ses parents sont persuadés qu’elle est destinée à une brillante carrière de pianiste. Or, un terrible accident de voiture compromet cet avenir. Melody se trouve entre la vie et la mort. Pendant qu’elle est plongée dans le coma, un étrange personnage rencontré dans un monde onirique lui offre une deuxième chance. À quel prix ? Dans ce premier tome de la série, Lylian et Rosalia Armenteros mettent en place un univers fascinant dans lequel on a hâte de se replonger.

Melody, tome 1 – Cette autre en moi. Texte de Lylian, illustrations de Rosalia Armenteros. Éditions Dargaud. Dès 10 ans.

Documentaire : en attendant les Jeux olympiques

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de La grande histoire du sport

Du kayak au bobsleigh en passant par le plongeon, le soccer, la gymnastique et, bien entendu, le hockey, les principaux sports d’hiver et d’été sont présentés dans La grande histoire du sport. Dans des textes succincts, on y fait la rencontre d’athlètes, d’ici et d’ailleurs, qui ont marqué le sport amateur et professionnel dans les 100 dernières années. On apprend également l’origine, parfois inusitée, de nombreuses disciplines. Une lecture parfaite en cette année olympique.

La grande histoire du sport. Texte de Stéphane Garneau, illustrations de Luke Ives. Éditions Auzou Québec. Dès 7 ans.