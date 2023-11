Parmi les livres pour enfants ou adolescents parus récemment, voici six titres qui ont retenu notre attention.

Pour les petits : surmonter ses peurs

Le voisin de Lou lui offre un drôle de toutou. Puisqu’elle a peur de tout, elle hésite à l’accepter. « Et s’il sentait le fromage bleu ? Ou pire, la bave de chien saucisse qui a mangé du fromage bleu ? » Mais la peluche est si mignonne qu’elle repart avec elle. Collée contre le Bibou, la fillette est moins craintive. Faire disparaître les peurs n’est toutefois pas une tâche qu’un toutou peut accomplir seul. Lou doit l’aider. Gageons qu’après la lecture, les enfants voudront eux aussi s’amuser à surmonter leurs peurs.

Lou a peur de tout Texte d’Elizabeth Baril-Lessard, illustrations d’Audrey Malo Éditions Les Malins Dès 2 ans

Album pour enfants du primaire : perdre le fil

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Memphis et Renard. Texte et illustrations de Pascale Roussin.

Memphis et Renard lisent des histoires sous un arbre. C’est alors que le vent se lève. Il souffle si fort que non seulement le chandail de Renard s’envole, mais également la ligne de contour de Memphis. Incroyable ! Le nuage est reparti avec le trait noir qu’avait dessiné l’illustratrice autour du personnage. S’ensuit une grande aventure très originale remplie d’étonnantes surprises pour retrouver cette précieuse ligne.

Memphis et Renard Texte et illustrations de Pascale Roussin Éditions Les 400 coups Dès 5 ans

Roman pour enfants du primaire : les enseignements d’un grand guerrier

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Piari et le Grand Guerrier. Texte de Sira Chayer et de Piari Kauki Gentes, illustrations de Geneviève Bigué.

Une tempête intérieure afflige Piari. Alors qu’il pleure assis près d’un ruisseau, le jeune Inuk voit apparaître le visage de l’empereur mongol Gengis Khan. Grâce aux sages paroles du guerrier, le garçon réussit à sourire, puis à se lever. Ses enseignements chasseront-ils le nuage gris qui ne semble pas vouloir quitter Piari ? Inspiré par la vie d’un des auteurs, ce roman aux allures de fable fait voyager et réfléchir.

Piari et le Grand Guerrier Texte de Sira Chayer et de Piari Kauki Gentes, illustrations de Geneviève Bigué Éditions Québec Amérique Dès 6 ans

Pour les adolescents : amour nouveau genre

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Carreauté Kid, de Marc-André Dufour-Labbé

Avec ses chemises à carreaux, sa passion pour le grunge et son caractère solitaire, Caro n’est pas un adolescent ordinaire. Secrètement amoureux d’Adèle, cet introverti rêve d’être en couple avec elle. Or, malgré une chimie évidente, un obstacle se dresse entre eux : Aymeric, le chum d’Adèle. Où l’on croit qu’il y aura de l’affrontement, on trouve plutôt de la bienveillance. Un texte qui décrit avec une grande justesse les premiers sentiments amoureux tout en remettant en question les conventions.

Carreauté Kid Marc-André Dufour-Labbé Éditions Leméac Jeunesse Dès 14 ans

Bande dessinée : de l’autre côté de l’écran

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de la bande dessinée Les étranges. Texte et illustrations d’Alex A.

L’explosion d’un ordinateur entraîne une conséquence surprenante : cinq puissants antivirus qui défendaient le système informatique sont propulsés dans une nouvelle dimension. Désormais sous la forme d’étranges animaux, ils devront apprivoiser ce monde de matière solide dans l’espoir de retourner chez eux. Une bande dessinée divertissante signée par le créateur de L’agent Jean, Alex A.

Les étranges Texte et illustrations d’Alex A Éditions Presses Aventures Dès 9 ans

Documentaire : pour mieux comprendre l’intelligence artificielle

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait d’IA – Comment les machines pourraient nous remplacer. Texte de Matthieu Dugal, illustrations d’Owen Davey.

L’intelligence artificielle a fait un bond de géant dans les dernières années. Pour mieux comprendre cette technologie à laquelle on est exposé plus souvent qu’on le pense, le journaliste scientifique Matthieu Dugal propose un documentaire fort instructif sur le sujet. De l’apparition du terme dans les années 1950 à la création de GPT-3, il retrace l’historique de l’intelligence artificielle, le tout accompagné de nombreux exemples. Un ouvrage qui permet aux enfants comme aux adultes de mieux s’y retrouver.