Parmi tous les livres qui sont arrivés récemment en librairie, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

Errances, Suzanne Cloutier

Ce petit livre-objet est né de la collaboration entre l’artiste Suzanne Cloutier et 11 écrivains et poètes québécois, dont Joséphine Bacon, David Goudreault, Rodney Saint-Éloi, Catherine Mavrikakis et Perrine Leblanc. Au côté de vives illustrations en couleur, les textes explorent de façon inédite les questions de l’errance, du partage du territoire et des inégalités socio-économiques.

Errances Suzanne Cloutier Éditions du passage 172 pages

Le scénariste, Yves Poirier

Un scénariste arnaqué par un courtier imagine mille et une façons de le tuer. Mais lorsque celui-ci disparaît, le scénariste devient le premier dans la liste des suspects, ciblé par un enquêteur de la SQ et un avocat véreux. Un jeu de piste divertissant où l’auteur pourrait bien devenir le personnage de son propre scénario.

Le scénariste Yves Poirier Fides 204 pages

Le portrait de mariage, Maggie O’Farrell

Voilà une nouveauté qui plaira aux amateurs de romans historiques comme La maison dorée, de Jessie Burton. L’autrice, une ancienne journaliste britannique qui a remporté le Women’s Prize for Fiction en 2020, pour son roman Hamnet, nous entraîne au cœur de la Renaissance italienne à travers le destin tragique de la jeune Lucrèce de Médicis, tout juste mariée.

Le portrait de mariage Maggie O’Farrell (traduit de l’anglais par Sarah Tardy) Belfond 416 pages

William, Stéphanie Hochet

L’autrice, qui est essayiste et journaliste culturelle en France, a imaginé dans ce roman les « années perdues » de William Shakespeare, dont il n’existe aucune trace, alors que, dans la vingtaine, le futur dramaturge rêve de devenir acteur. Une incursion passionnante dans l’Angleterre du XVIe siècle, autour d’une figure mythique de la littérature.

William Stéphanie Hochet Rivages 192 pages

Une madographie, Luc Provost

Luc Provost, celui qui est derrière le personnage flamboyant de Mado Lamotte, s’est attelé à revisiter dans cette autobiographie sa double vie, en racontant les anecdotes savoureuses et les histoires abracadabrantes qui ont fait de la célèbre drag-queen un monument du cabaret montréalais.