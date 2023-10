En attendant le retour du Salon du livre au Palais des congrès de Montréal, le Salon dans la ville amorcera sa troisième édition dès le 10 novembre avec des discussions autour de la littérature, des performances et des ateliers un peu partout dans la métropole.

Une cinquantaine d’activités sont déjà au programme de l’évènement et d’autres devraient s’ajouter d’ici là.

On pourra suivre, entre autres, des ateliers d’écriture dramaturgique avec l’autrice afroféministe Marie Louise Bibish Mumbu à la Maison de la culture de Côte-des-Neiges, le quartier invité de cette 46e édition du Salon du livre de Montréal. À la Bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord, un 6 à 8 en compagnie d’auteurs nord-montréalais est prévu pour la soirée d’ouverture.

« L’esprit du Salon dans la ville, c’est de surprendre avec des activités autour du livre et de la lecture. Et le but, c’est de multiplier les points de rencontre dans tous les quartiers, pas seulement dans les quartiers centraux », a souligné à La Presse le directeur général du Salon du livre de Montréal, Olivier Gougeon.

Parmi les librairies participantes, L’Euguélionne tiendra une table ronde sur la littérature de l’avenir avec Philippe Néméh-Nombré, Élodie Comtois et Névé Dumas. Le Ciné-campus de l’Université de Montréal proposera quant à lui une projection et une discussion sur l’adaptation cinématographique du roman Le Plongeur, avec l’auteur Stéphane Larue et le scénariste Eric K. Boulianne.

Heures du conte, lectures et dessins de mangas en direct sont également au menu pour les plus jeunes dans La Petite Italie et Hochelaga.

Le Salon dans la ville se tiendra durant les deux semaines précédant le Salon du livre au Palais des Congrès, qui devrait dévoiler sa programmation d’ici la fin du mois d’octobre.