Une jeune bibliothécaire de Montréal a eu l’idée d’une brocante d’Halloween en épluchant les calendriers d’activités de l’automne de grandes bibliothèques américaines, qui en organisent. Élyse Noël-Gauthier, employée de la bibliothèque Marc-Favreau dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, s’est dit : pourquoi ne pas s’inspirer d’eux, et implanter ici un concept citoyen d’échange de costumes d’Halloween ?

« Les bibliothèques font déjà de l’économie circulaire avec leur mission d’emprunt de livres et d’équipements sportifs. Les goûts des jeunes évoluent, ils grandissent. Une année, c’est Pat’Patrouille, maintenant c’est Spider. Chaque année, c’est la course aux costumes. La notion de troc ne pouvait pas mieux s’appliquer qu’aux déguisements. »

Depuis la fin du mois de septembre, elle a mis en branle un projet-pilote de braderie communautaire en vue de la grande veillée des petits monstres. Le principe est simple : il suffit d’apporter un costume déjà porté, mais propre, sans déchirure ou boutons perdus. En échange, le citoyen reçoit un coupon valable pour un autre costume lors de la grande braderie du samedi 14 octobre.

Mme Noël-Gauthier estime que son projet-pilote devrait avoir du succès, dans un contexte économique inflationniste et d’éveil des consciences écologiques. Les surplus de costumes seront offerts à la population.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Élyse Noël-Gauthier, instigratrice d’un projet d’échange de costumes d’Halloween dans Rosemont–La Petite-Patrie

« L’achat d’un costume neuf représente une grande dépense, sans compter l’achat des accessoires, le maquillage, les bonbons », évalue la bibliothécaire.

L’an dernier, les dépenses pour l’Halloween ont en effet représenté un total de 264 millions au Québec, un bond de 41,4 % par rapport à 2021. Ce qui signifie un budget moyen d’environ 70 $ par participant à la fête, selon les données compilées par HelloSafe, entreprise de comparaison de produits financiers. La firme explique qu’elle n’entend pas reproduire l’exercice cette année, mais elle parle d’une hausse constante des coûts.

Des costumes de 4 $ à 15 $ au Chaînon

Dans les allées du magasin Le Chaînon, boulevard Saint-Laurent, il y a une grande quantité de costumes pour petits et grands. L’offre d’accessoires est impressionnante : chapeaux, foulards, ceintures. Il y a des décorations et les fameux seaux en plastique pour la collecte des friandises lors du porte-à-porte. Les profits du magasin servent de principale source de financement à la mission d’hébergement (gîte et couvert) et de soutien aux femmes du Chaînon.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’an dernier, les dépenses pour l’Halloween ont en effet représenté un total de 264 millions au Québec

« J’ai un gros bac d’accessoires à 2 $ chacun, dit Valérie Tondreau, responsable du marketing du magasin Le Chaînon. On a des costumes qui se vendent à seulement 4 $, jusqu’à un montant de 15 $, mais au gros maximum. Chez nous, on reçoit des costumes toute l’année. Vers la mi-septembre, on commence à se préparer pour l’Halloween. La décoration occupe également beaucoup de place. C’est de l’économie circulaire, l’Halloween est une bonne façon de promouvoir les friperies. » Dans les maisons d’hébergement de l’organisme, des fêtes d’Halloween seront organisées grâce aux dons.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Costumes et accessoires d’Halloween du magasin Le Chaînon

En plus de la vente de costumes et d’accessoires, l’organisme travaille à un concept d’ateliers de suprarecyclage. « Par exemple, on pourrait enseigner à notre clientèle comment se servir d’une vieille écharpe pour concevoir un pot de fleurs. Les possibilités dans le monde du suprarecyclage sont énormes », fait valoir Mme Tondreau.

Emprunter

L’organisme Ville en Vert, dont la mission est de soutenir les citoyens et les organisations en matière de développement durable, constate qu’un virage se fait en matière de costumes. Dans Saint-Michel, Parc-Extension et Cartierville, il est possible d’emprunter des costumes par l’entremise de l’outil-o-thèque de l’organisme. Par exemple, à la Maison du citoyen de Saint-Michel, on peut emprunter un costume de dragon, de dinosaure, de renard ou de pompier, le tout moyennant un dépôt remboursable de 10 $.