Saison des incendies de forêt au Canada Risques accrus et peu de précipitations prévues

(Montréal) Les météorologues d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) continuent de prévoir des conditions printanières et estivales qui posent des risques accrus d’incendies de forêt au Canada, mais en date du 9 mai, la situation est moins préoccupante qu’il y a un an.