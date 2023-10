Actualités, nouveautés, rencontres d’auteurs, entrevues… La Presse vous informe de ce qui se passe dans le monde des livres.

L’Estrie tout en littérature

Alors que la capitale s’apprête à recevoir le festival Québec en toutes lettres (du 12 au 22 octobre), le Salon du livre de l’Estrie se tiendra du 12 au 15 octobre au Centre de foires de Sherbrooke. Rafaële Germain, Louis Hamelin et Camille Toffoli figurent parmi les invités d’honneur de cette édition qui compte entre autres au programme une longue entrevue avec Michel Tremblay, une table ronde avec Emmanuelle Pierrot et une soirée ados avec Patrick Senécal. Knowlton accueillera de son côté son festival littéraire annuel, marrainé par Louise Penny. L’autrice de polars américaine Kathy Reichs sera notamment au rendez-vous lors de cet évènement dans la langue de Shakespeare.

Laila Maalouf, La Presse

Lancement d’À GO, on lit !

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Kevin Raphaël

La campagne À GO, on lit ! est de retour pour sa sixième édition avec de nouveaux ambassadeurs – Kevin Raphaël, Maude Landry et Charles Brunet. La plateforme numérique permettra aux adolescents et jeunes adultes de découvrir leur profil de lecteur grâce au quiz en ligne, qui a été retravaillé pour être encore plus précis. La section pour les mentors a également été bonifiée, le tout dans le but d’aider les jeunes à découvrir le plaisir de la lecture.

Laila Maalouf, La Presse

Des prix… et encore des prix

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE L’écrivaine Dominique Fortier

Dominique Fortier a reçu le prix Malesherbes, le Libraire du Roi, en France, pour Les ombres blanches, suite de son livre Les villes de papier paru chez Alto. Cet ouvrage autour d’Emily Dickinson est également finaliste au prix Ringuet de l’Académie des lettres du Québec, au côté de Kevin Lambert pour Que notre joie demeure (Héliotrope) et Dominique Scali pour Les marins ne savent pas nager (La Peuplade). Le prix Ringuet sera remis le 18 octobre.

Laila Maalouf, La Presse

Rencontre avec François-Henri Désérable

PHOTO FRANCESCA MANTOVANI, FOURNIE PAR GALLIMARD François-Henri Désérable

L’écrivain français François-Henri Désérable sera de passage au Québec la semaine prochaine, le temps de deux rencontres, à Montréal et à Québec. Lauréat du Grand Prix du roman de l’Académie française en 2021 pour Mon maître et mon vainqueur, il viendra présenter son plus récent livre, L’usure d’un monde (paru en juin chez Gallimard), qui raconte son séjour de 40 jours en Iran à l’automne 2022, durant les manifestations entourant la mort de Mahsa Amini.

À la librairie Gallimard de Montréal, le mercredi 18 octobre à 17 h 30

À la Maison de la littérature de Québec, le jeudi 19 octobre à 17 h

Laila Maalouf, La Presse

Douce poésie chez Héritage Jeunesse

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait d’Avant que tu ne sois là, écrit par Anne Renaud et illustré par Nahid Kazemi

De la poésie pour enfants jumelée à de douces illustrations. Voici ce que propose la maison d’édition Héritage Jeunesse avec sa nouvelle collection Monark. Le premier titre de la série, Avant que tu ne sois là, signé par Anne Renaud et illustré par Nahid Kazemi, décrit avec tendresse l’attente précédant l’arrivée d’un enfant dans la vie de futurs parents. Un album aux sonorités d’une berceuse susceptible de toucher adultes et enfants et de rejoindre autant les familles biologiques qu’adoptives.

Avant que tu ne sois là Écrit par Anne Renaud et illustré par Nahid Kazemi Héritage Jeunesse 28 pages

Véronique Larocque, La Presse