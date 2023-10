Parmi tous les romans qui sont arrivés récemment en librairie, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

La maison aux sortilèges, Emilia Hart

Trois destins de femmes, séparées par quatre siècles, se rencontrent dans ce premier roman d’une jeune autrice de Londres qui s’est classé dans les palmarès des meilleurs succès de vente aux États-Unis et au Royaume-Uni (et a été traduit dans une vingtaine de pays). En 2019, 1942, puis 1619, ces trois femmes feront preuve de courage pour arriver à se délier de leurs chaînes, chacune à sa façon.

La maison aux sortilèges Emilia Hart (traduit de l’anglais par Alice Delarbre) Les Escales 448 pages

La prochaine fois que tu mordras la poussière, Panayotis Pascot

Comédien et humoriste français aux mille projets (il a notamment présenté son premier spectacle solo à Juste pour rire l’an dernier), Panayotis Pascot signe du haut de ses 25 ans un récit autobiographique où il aborde sa relation avec son père, son homosexualité et la dépression qu’il a vécue, ficelant le tout comme un fulgurant rite de passage à l’âge adulte empreint de lucidité et d’humour.

La prochaine fois que tu mordras la poussière Panayotis Pascot Stock 231 pages

Mauvaise foi, Emily Ormond

Ce premier roman d’une enseignante d’anglais de Montréal est un drame romantique qui sonde la passion naissante au sein d’un couple, où chacun est aux prises avec ses propres tourments. Il est aussi question d’alzheimer et d’aide médicale à mourir dans cette histoire ancrée dans la métropole où l’on reconnaîtra de nombreux repères.

Mauvaise foi Emily Ormond (traduit de l’anglais par Michel Rudel-Tessier) Hugo Roman 368 pages

Ce qu’on a semé, Michael Hjorth et Hans Rosenfeldt

Le duo d’auteurs suédois, également producteurs de séries policières, en est déjà à son huitième roman à quatre mains avec ce nouveau titre. L’intrigue démarre avec une série de meurtres qui sème la terreur dans le sud du pays, tandis qu’aucun indice ne semble lier ces crimes sordides entre eux. Un vrai roman noir pour les fans du genre.

Ce qu’on a semé Michael Hjorth et Hans Rosenfeldt (traduit du suédois par Rémi Cassaigne) Actes Sud 416 pages

Eau de rose & soda bread, Marsha Mehran

Cette suite du roman Une soupe à la grenade renoue avec les trois sœurs qui ont fui l’Iran pour s’installer dans un petit village d’Irlande, où elles ont ouvert un café servant de la cuisine persane. Lorsqu’une jeune femme blessée s’échoue sur le rivage, l’aînée use de toute la magie de ses plats pour la soigner, alors que ses sœurs continuent d’apprivoiser leur nouvelle vie. Un voyage à la fois culinaire et spirituel.

Eau de rose & soda bread Marsha Mehran (traduit de l’anglais par Santiago Artozqui) Picquier 384 pages

Septembre avant l’apocalypse, Lionel Noël

Avec ce thriller d’espionnage géopolitique, le Québécois Lionel Noël plonge dans les tractations secrètes de l’armée américaine, dans la foulée des attentats du 11-Septembre. Le grand reporter Desmond Bingham se voit impliqué dans une sombre affaire qui pourrait lui valoir la primeur du siècle… s’il arrive à retrouver les témoins à temps.