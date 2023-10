Les étiquettes qu’on accole aux générations ne sont pas seulement réductrices. Elles les figent aussi dans une époque. L’expression « milléniaux » était utilisée il y a 20 ans pour décrire cette cohorte prétendument individualiste et décomplexée. Nos deux chroniqueurs, qui sont de vieux amis, se demandent ce qui reste aujourd’hui de ce cliché.

Paul Journet : Rose, es-tu égoïste ?

Rose-Aimée Automne T. Morin : De moins en moins, mais pourquoi tu m’attaques ?

PJ : Je ne t’attaque pas, je fais de la sociologie. Tu es milléniale, et on dit que les milléniaux sont égoïstes. En 2013, le magazine Time titrait en page frontispice : « La Génération Moi-Moi-Moi ». Es-tu en train de dire que le magazine Time a fait une erreur ?

RAATM : Si, par égoïste, on entend que je ne souhaite pas répéter les erreurs de mes parents, alors je plaide coupable. Je ne veux pas me perdre dans un travail qui va me broyer, m’épuiser jusqu’au divorce et tout offrir à des enfants qui deviendront ingrats et parleront de mes pires épreuves dans La Presse en les présentant comme des échecs. Et sans vouloir heurter l’équipe du Time, on en a dit beaucoup, des choses, sur les milléniaux en 2013… D’ailleurs, te sentais-tu concerné ? Tu es quand même doyen de la génération maudite. Ou peut-être que tu nous regardais aller, nous les jeunes, en te disant qu’on était effectivement une bande de narcissiques.

PJ : Beaucoup d’affirmations là-dedans. Je ne suis pas certain que les enfants deviennent fatalement ingrats et que la solution soit l’abstinence ou la contraception de masse, mais passons, le menu est trop vaste. Puisque tu me forces à parler de moi, continuons avec la sociologie. En effet, je ne me sentais pas concerné, non. Quoique j’aurais dû me sentir concerné par les chroniques sur les « jeunes qui travaillent avec des écouteurs vissés sur les oreilles sans regarder les gens dans les yeux, plus rien n’est sacré, dans mon temps c’était différent »…

RAATM : C’est ça, « parler de toi » ?

PJ : En bon millénial, je gère mal la pression. Mais désolé, poursuivons. Je me méfie de ceux qui accolent des étiquettes à toute une génération. Soit qu’ils travaillent en marketing, soit qu’ils trahissent leur inconfort face à leur statut de personne vieillissante. Veux-tu des références pour appuyer mon propos ?

RAATM : Mets-les en notes de bas de page.

PJ : C’est fait. Poursuivons.

RAATM : En même temps, il y avait quelque chose de galvanisant dans le fait d’incarner une génération si épeurante, non ? Je ne haïssais pas les clichés, pour une fois. Ils me faisaient sentir puissante.

PJ : Puissante comment ?

RAATM : On disait de nous qu’on changeait le monde du travail, qu’on comprenait instinctivement le web, que nos valeurs contrastaient avec celles de ceux au pouvoir, qu’on bouleverserait l’ordre établi. Les publicitaires cherchaient notre attention comme un influenceur cherche les cossins gratuits. On était observés, analysés. On était censés être en train de faire quelque chose de nos vies.

PJ : Je pose une question avec la réponse dedans. Penses-tu que c’est ce qui est arrivé avec Facebook et les réseaux sociaux à une plus grande échelle ? On promettait une petite révolution des mœurs, la liberté et l’innovation extrêmement innovante, et la technologie a fini par être mise au profit des mêmes vieilles motivations humaines, pour le meilleur et pour le pire. Au fond, peu de choses ont changé, c’est juste qu’on a les outils pour accélérer et exacerber des tendances qui ont toujours existé.

RAATM : Veux-tu vraiment une réponse ou juste que j’écrive : c’est une piste intéressante, Paul ?

PJ : Réponds b), si possible.

RAATM : C’est une piste intéressante, Paul. Parlant de déception, j’ai l’impression que le fait d’avoir porté beaucoup d’espoir en l’avenir de notre génération fait en sorte qu’aujourd’hui, je me retrouve déçue devant l’étroitesse de nos possibilités.

PJ : C’est certain que plus on vieillit, moins on peut s’imaginer en différentes versions de nous-mêmes. Chaque choix rétrécit l’horizon des possibles. Aucune génération n’y échappera, à part celles qui voyageront dans l’espace à la vitesse de la lumière en l’an 3945 avec le cadavre cryogénisé d’Elon Musk IV.

RAATM : C’est aussi qu’on nous avait promis beaucoup de choses et qu’on doit maintenant se résoudre à être des adultes moyens. On est arrivés dans la trentaine et la quarantaine avec sensiblement les mêmes problèmes et les mêmes options que ceux qui nous ont précédés, mais parfois avec moins de moyens. Je pense souvent à la génération Z qui est censée changer le monde parce qu’elle serait plus éveillée à la crise climatique, la justice, l’égalité et TikTok. Je me dis qu’on lui a transféré le poids de nos responsabilités et qu’elle risque de finir, elle aussi, essoufflée et vaguement déçue. La désillusion, c’est sûrement le lot de toutes les générations, au fond.

PJ : Si tu me permets, j’aimerais me contredire.

RAATM : Je t’en prie.

PJ : Les milléniaux ont vécu quelque chose de différent. Je vais citer Mark Fisher en essayant de ne pas massacrer sa pensée.

RAATM : L’auteur du Golfeur et le millionnaire ?

PJ : Un excellent best-seller, en effet. Mais non, je parle de l’autre Mark Fisher. Le théoricien culturel anglais, celui qui était dépressif, qui avait de bons goûts musicaux et qui est mort.

RAATM : J’aimerais savoir comment tu me décris aux autres, mais on n’a pas le temps. Poursuis.

PJ : Selon lui, l’idée du futur est en déclin. Il entend par là que le futur n’apparaît plus comme un espace qui promet le progrès. La crise climatique peut seulement être atténuée, et non arrêtée. Les musiciens cèdent à la nostalgie ou jouent avec des formes déjà explorées. Le capitalisme déçoit, mais on échoue à trouver d’autres modes d’organisation sociale. C’est radicalement différent des baby-boomers pour qui le futur était une source de fascination et de mystère. Il résume son idée avec le titre d’une chanson de Caretaker : Sadly, the Future Is No Longer What It Was.

RAATM : On fait quoi avec tout ça ? On déprime, nous aussi ? On ajoute un huitième tatouage à notre peau en se disant qu’il faut vivre le moment présent parce qu’il n’existe rien d’autre, au fond ?

PJ : Pourquoi c’est à moi que tu demandes ça ?

RAATM : …

PJ : OK, je m’essaie. Sur le plan collectif, peut-être qu’on doit accepter que le monde est complexe, que personne n’aura jamais entièrement raison et reconnaître les petites avancées, même quand elles ne vont pas assez vite ? Voilà, résumé en une phrase, mon programme de gourou. Pour le volet personnel, je t’envoie une passe dans les patins.

RAATM : Très bien. Je me dis qu’il nous reste peut-être, au moins, la possibilité de réinventer la crise de la quarantaine. Une ultime chance pour la révolution. J’ai cinq ans pour plancher là-dessus. Pour toi, le temps presse davantage. Des grands plans ?

PJ : Hum… Me rapprocher des plantes – le psychiatre Oliver Sacks disait que ça faisait du bien aux gens souffrant de démence, alors ça devrait fonctionner pour moi aussi. Moins d’écrans. Plus de silences régénérateurs. Trouver une recette qui rend le kale mastiquable. Lire un roman russe compliqué et en parler à tout le monde. Être un bon père. Pas forcément dans cet ordre-là. Toi ?

RAATM : Si je me fie aux histoires dont on me biberonne depuis l’enfance, je m’attends à me faire laisser pour une plus jeune. Mais c’est correct, je comprendrai. La génération Z a tellement plus à offrir que les milléniaux…

PJ : Tu te reprendras dans le métavers.

Rose-Aimée Automne T. Morin et Paul Journet coaniment Les idées folles à ICI Première chaque jeudi à 21 h, une émission où ils portent leur regard décalé sur des enjeux de société qui les interpellent.