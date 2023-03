Après un bond impressionnant en 2021, comment se porte le marché du livre au Québec ? On aurait pu craindre que la poussière ne retombe sur les rayons, mais bien qu’il affiche une subtile croissance pour 2022, le secteur est surtout parvenu à maintenir ses acquis, nous apprend le bilan annuel Gaspard de la société de gestion BTLF.

Après l’euphorie de 2021, où les aiguilles se sont affolées en indiquant une progression de 16,3 %, la hausse des ventes de livres au Québec s’est assagie en 2022 (+ 0,3 %). Pour Patrick Joly, directeur général de BTLF, société sondant ce marché depuis 11 ans, il ne s’agit pas d’une contre-performance, mais bien de la consolidation du sursaut marqué de l’année précédente. « Après une telle année record, certains pensaient que cela aurait pu rebaisser après la pandémie, mais même si ça a ralenti, le marché s’est maintenu. Garder ces acquis-là est déjà un grand pas », insiste-t-il.

Les deux fers de lance de l’industrie du livre, à savoir la littérature pour adultes et les ouvrages pour la jeunesse, qui représentent plus de la moitié du marché, ont un tantinet reculé, mais l’analyse plus détaillée montre des sous-catégories dynamisées, telles que le roman d’horreur (+17,2 %), propulsé principalement par le dernier opus de Patrick Sénécal, 5e au chapitre des ventes en 2022.

Côté livre jeunesse, c’est Élise Gravel qui a mené le bal, deux de ses ouvrages s’étant hissés au sommet des ventes, dont C’est mon corps !

Aussi, après deux années passées à quai et logiquement grippées par les effets de la COVID, les titres liés au tourisme et au voyage ressortent la tête hors de l’eau, avec une hausse de 44,8 %. Enfin : les livres d’ésotérisme continuent d’envoûter le public québécois, signant pour la troisième année consécutive une progression de 22,6 % en 2022, après des hausses de 21,7 % et 49,8 % les deux années précédentes.

La BD en ascension

« Un des points les plus marquants a été la croissance de la bande dessinée, avec un gain de 2,5 %, indique M. Joly, précisant que la sous-catégorie mangas a elle-même connu une augmentation de 35 % – tendance que La Presse avait mise au jour la semaine dernière⁠1. « Cela dit, il ne faut pas oublier qu’elle reste encore faible pour l’ensemble des ventes des librairies. Mais cela reste une croissance intéressante. » La BD la plus vendue en 2022 a en effet été le tome 4 des Expériences de Mini-Jean, d’Alex A ; le premier manga (Spy x Family) n’arrivant qu’en 7e position dans cette catégorie.

En jetant un œil sur les résultats obtenus par l’édition québécoise, on retrouve une inflexion similaire à la tendance générale, avec une baisse de régime de 1 %, marquant la consolidation des avancées obtenues l’année précédente (+ 18,3 %). L’édition étrangère, elle, a connu un léger gain de près de 2 %.

Comment s’annonce 2023 ? Patrick Joly entrevoit une éventuelle faible croissance, mais préfère ne pas s’avancer, un seul trimestre s’étant écoulé, et ce, après plusieurs années atypiques successives.