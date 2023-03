Québec Amérique publie Riopelle et moi, une réédition de la biographie, revue et augmentée, de Jean Paul Riopelle sortie par Hélène de Billy en 1996, accompagnée de ses souvenirs de coulisses. Des anecdotes sur sa rencontre avec Riopelle et sur ses recherches pour cerner le personnage.

En cette « année Riopelle », qui marque le 100e anniversaire de sa naissance, relire la biographie fouillée d’Hélène de Billy nous replonge avec plaisir dans la vie riche et trépidante du plus célèbre artiste visuel québécois. On revit sa jeunesse, son initiation à l’art et à la chasse avec l’enseignant Henri Bisson quand il intègre l’école publique à l’âge de 13 ans. L’aventure des automatistes, son départ en France, l’importance des surréalistes français pour Riopelle, celle du critique Georges Duthuit pour son accession à la notoriété en France puis celle d’Aimé Maeght pour la diffusion de ses œuvres. Mais aussi toutes ses aventures avec des femmes, conjointes et maîtresses.

Le Riopelle mondain, le Riopelle passionné, Riopelle et les bagnoles, Riopelle et les copains, Riopelle et les bistrots, mais aussi Riopelle et cette frénésie de créer qui lui a fait produire quelque 6000 œuvres. Parmi les éléments ajoutés dans cette édition, les détails de la rencontre entre Hélène de Billy et Joan Mitchell, quatre mois avant la mort de la peintre américaine, ne manquent pas d’intérêt. Le livre pourrait être opportuniste en cette année 2023, mais la biographie est tellement agréable à relire et les vignettes sur l’expérience d’écriture d’Hélène de Billy si savoureuses qu’il s’avère très utile pour profiter pleinement des célébrations de ce géant de l’art canadien.