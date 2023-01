Le grand déballage se poursuit pour le prince Harry. Non content d’avoir vidé son sac chez Oprah il y a deux ans, puis sur Netflix il y a deux semaines, le « royal rebelle » lançait mardi son autobiographie simultanément dans le monde entier, sans doute le plus gros évènement littéraire planétaire depuis les mémoires de Barack Obama en 2020.

Certains diront qu’à 38 ans, Harry est un peu jeune pour raconter sa vie. On ne les contredira pas. Mais le duc de Sussex en avait manifestement gros sur la patate, comme en témoignent les 537 pages de cette brique à saveur « people », qui ressemble tantôt à un règlement de comptes familial, tantôt à une charge contre les tabloïds britanniques qui ont pourri sa vie et celle de son couple.

Le ton n’est pas vindicatif pour autant. Spare (Le suppléant, en français) ressemble plutôt à une mise à nu, voire à une forme de thérapie. Harry s’expose et révèle ses failles de petit prince psychologiquement abîmé, jamais remis de la mort de sa mère. Il ne dit sûrement pas tout. Mais en dit assez sur son rapport à la « Firme », sur son rôle ingrat de « suppléant », sur cette célébrité qu’il n’a pas choisie et qui le tourmente depuis l’adolescence, causant chez lui des crises de panique récurrentes, qu’il mate en fumant des pétards à répétition.

Finie, la faveur du public

Ces confidences rendent forcément le livre plus intéressant. Plus touchant.

Cela dit, personne au Royaume-Uni ne semble vouloir pleurer sur le sort de Harry. Après avoir été considéré comme le chouchou de la famille royale, le prince aux cheveux roux agace aujourd’hui par ses lamentations répétées et ses interventions médiatiques de moins en moins pudiques, dont Spare est le plus récent exemple. Pour certains, ses crises d’enfant gâté sont tout simplement déplacées, alors que le pays traverse sa pire inflation en 40 ans. Selon un sondage YouGov publié lundi, 64 % ont désormais une opinion négative du duc de Sussex, contre seulement 26 % avec une opinion positive.

On peut aussi se demander quel impact aura le livre sur une famille royale fragilisée, qui pourrait être encore plus déstabilisée par ce nouveau lavage de linge sale en public.

« L’enjeu, ici, est le timing, note Elli Woodacre, historienne de la monarchie à l’Université de Winchester, au Royaume-Uni. On vient de changer de souverain et le public est en train de réévaluer sa relation avec la monarchie. C’est un moment délicat et le livre de Harry, avec la lumière peu flatteuse qu’il jette sur le roi, la reine consort et l’héritier, n’aidera pas à réaffirmer le lien entre la monarchie et le public. »

Buckingham s’est bien gardé de commenter jusqu’ici. On saura au couronnement de Charles III, en mai prochain, si les ponts sont rompus entre Harry et le palais de Buckingham. Le dossier est en tout cas loin d’être clos, puisque le prince aurait signé pour quatre livres avec la maison d’édition Random House, Spare inclus. Une entente valant autour de 40 millions US.