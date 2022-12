Critique de Où es-tu, monde admirable ?

(Nouvelles) conversations entre amis

Ils sont jeunes, cultivés, instables. Ils philosophent sur la beauté ou l’état du monde tout en commentant l’actualité politique et en se demandant s’ils veulent avoir des enfants. Les personnages de Sally Rooney, qui est devenue en quelque sorte la voix des milléniaux avec Conversations entre amis et Normal People (adapté en série télé), n’ont pas vraiment changé ; ils ont juste quelques années de plus – et quelques soucis en prime.