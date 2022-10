Cet ouvrage étonnant entièrement consacré au phénomène de la force humaine et surhumaine se veut ironiquement lui-même musclé, pesant 650 pages tout mouillé.

Sylvain Sarrazin La Presse

S’il peut impressionner par son volume, Fortissimus intrigue aussi par son contenu, explorant de façon chronologico-thématique l’histoire de la puissance physique, s’enracinant dans les mythes de l’Antiquité (Hercule, les Titans, Samson, etc.), relayés par son incarnation humaine grâce aux premiers héros en chair et en muscles (Milon de Crotone), les épreuves traditionnelles de par le monde (la force basque ou les exploits écossais), les hommes forts de foire (Louis Cyr, dont l’auteur a signé une biographie complète, y occupe une place importante), la consécration olympique de l’haltérophilie, l’essor du culturisme et ses dérives…

Judicieusement segmenté et compartimenté, signé par un vétéran des milieux littéraire et sportif, ce projet titanesque peut se consulter comme une encyclopédie de la surhumanité, gonflée par une documentation et des recherches fouillées. La première moitié du livre est à même d’intéresser tout curieux assoiffé de mythologie et d’histoire — le chapitre sur la symbolique des pierres est un exemple captivant –, la partie s’attardant aux aspects contemporains du sujet s’avérant plus nichée et technique.