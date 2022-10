Côté investissements et services, nos bibliothèques publiques sont-elles à la page ? Un premier portrait national des ressources de ces institutions culturelles met en évidence certaines carences et disparités selon les régions du Québec.

Sylvain Sarrazin La Presse

Se basant sur des données quantifiables et objectives, l’étude couvre la majeure partie du territoire de la province, puisant dans les chiffres de 2019 — les deux années pandémiques auraient, évidemment, biaisé les résultats. Pour obtenir une note globale, puis une déclinaison par région, cinq critères y sont examinés à l’échelle provinciale et locale, à savoir les acquisitions, les heures d’ouverture, la superficie, les places assises et les ressources humaines. « Ce portrait permet de faire ressortir la qualité des investissements par les municipalités dans les bibliothèques. Il permet aussi de vérifier si les cibles établies par nos lignes directrices ont été atteintes », explique Eve Lagacé, directrice générale de l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ), qui a piloté l’étude.

Coup d’œil sur le national, d’abord : la note globale de qualité, basée sur la moyenne des cinq critères précités, atteint péniblement 66 %. « C’est à peine la note de passage… mais ce n’est pas une surprise pour nous, cela vient confirmer ce que l’on voyait quand on faisait des comparaisons avec d’autres États. On voit bien que l’on tire de la patte », constate Mme Lagacé.

Si, du côté des places assises et des acquisitions, on s’en sort relativement mieux (avec des notes de 74 % et 70 %, respectivement), c’est moins reluisant pour les heures d’ouverture (66 %) et les ressources humaines (65 %). Selon l’ABPQ, ce dernier point constitue le vrai talon d’Achille des investissements. « Ç’a toujours été le cas. On parle de 2019, il n’est donc pas question de pénurie de main-d’œuvre, mais d’investissement dans les ressources humaines. On est vraiment le parent pauvre au Québec et cela se voit dans les offres de service », déplore la directrice de l’association.

PHOTO BONNALLIE BRODEUR, FOURNIE PAR L’ABPQ Eve Lagacé, directrice générale de l’Association des bibliothèques publiques du Québec

Pour donner une meilleure idée chiffrée, l’étude précise que pour atteindre un niveau d’excellence, il aurait fallu par exemple quelque 2500 membres de personnel bibliothécaire supplémentaires, ou allonger de plus de 5000 heures les temps d’ouverture pour l’ensemble de la province.

Sitôt une loupe saisie pour examiner les régions, on constate rapidement qu’elles sont loin de loger à la même enseigne. La région de Montréal ressort comme la mieux nantie (note globale de 91 %, avec de bons résultats sur les cinq critères), suivie de la Côte-Nord (80 %), alors que l’Outaouais, le Centre-du-Québec et la Capitale-Nationale (entre 55 % et 57 %) font pâle figure.

« Il y a des régions où c’est plus difficile », souligne Mme Lagacé. Les données détaillant les points faibles de chaque région par critère (par exemple, Laval montre d’importantes carences en matière de personnel, de superficie et de places assises), les municipalités pourraient ainsi mieux cibler leurs efforts, suggère-t-elle.

« Ce portrait doit provoquer une prise de conscience. Sachant que 53 % des Québécois éprouvent des difficultés de lecture, la bibliothèque nous semble une bonne réponse à cette situation », conclut la directrice de l’ABPQ. L’exercice, réalisé pour la première fois cette année, sera répété annuellement afin de pouvoir suivre l’évolution des ressources bibliothécaires au fil du temps.

La 24e édition de la Semaine des bibliothèques publiques se tient du 15 au 22 octobre 2022, sur le thème Ma biblio : au-delà des mots.