Traité de paix pour les femmes aliens

Un roman de lucidité et de résilience

Son nom ne vous dit sans doute rien. Celui de son ex, assurément davantage. N’empêche que Geneviève Morin sort ces jours-ci un roman, sorte d’autofiction sur le douloureux thème du deuil amoureux, et surtout sa reconstruction. Un texte remuant, et pas que pour les curieux : il y est en effet question de relations toxiques, de codépendance, de féminisme et, surprise, de résilience. Ah oui, et de la saga Alien aussi.