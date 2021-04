Voici cinq livres à lire en famille ou en classe, pour souligner le Jour de la Terre, qui a lieu ce jeudi.

Marie Allard

La Presse

Mieux comprendre la lutte contre les pipelines

Nous sommes les protecteurs de l’eau

Texte de Carole Lindstrom

Illustrations de Michaela Goade

Traduction de Gérard Muguet en collaboration avec Natasha Kanapé Fontaine

Éditions Bayard Canada

Dès 5 ans

Un serpent noir va détruire la Terre. Empoisonner l’eau, les plantes et les animaux. Pour protéger ceux qui ne peuvent pas lutter – les êtres à quatre pattes, les plantes, les arbres, les rivières, etc. –, des nations autochtones s’opposent à ce que des oléoducs traversent leurs terres et leurs cours d’eau. Joliment illustré, cet album de Carole Lindstrom, de la bande des Ojibwés de Turtle Montain, permet de mieux comprendre la lutte contre les pipelines. Un « Serment des gardiens de la Terre et des protecteurs de l’eau » peut être signé à la fin du livre.

Passer à l’action avec des projets concrets

100 % recyclable, Le livre d’activités zéro déchet

Textes de Susan Hayes et de Penny Arlon

Illustrations de Pintachan

Éditions Édito jeunesse

Dès 7 ans

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS ÉDITO JEUNESSE 100 % recyclable, Le livre d’activités zéro déchet, textes de Susan Hayes et de Penny Arlon, illustrations de Pintacha

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS ÉDITO JEUNESSE Extrait de 100 % recyclable, Le livre d’activités zéro déchet, textes de Susan Hayes et de Penny Arlon, illustrations de Pintachan

Voilà qui est intrigant : ce livre en carton est fait pour être découpé et transformé. Même la couverture ! C’est un recueil d’une trentaine d’activités variées à faire avec des enfants – du lombricomposteur à l’organisation d’un grand ramassage de déchets. Chaque fois, les pages ont leur utilité – on y découpe, par exemple, des invitations à la corvée de nettoyage. C’est coloré et concret (un avantage, quand on sait que passer à l’action est un bon moyen de chasser l’écoanxiété).

Plein de questions, plein de réponses

C’est quoi, l’écologie ?

Textes de Sophie Dussaussois et des journalistes de Milan Presse

Illustrations de Jacques Azam

Éditions Milan

Dès 8 ans

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS MILAN C’est quoi, l’écologie ?, textes de Sophie Dussaussois et des journalistes de Milan Presse, illustrations de Jacques Azam

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS MILAN Extrait de C’est quoi, l’écologie ?, textes de Sophie Dussaussois et des journalistes de Milan Presse, illustrations de Jacques Azam

Formidable, la série française 1 jour 1 question, offerte sur l’internet, répond aux interrogations des enfants avec de courts dessins animés. Ce livre regroupe des questions – et des réponses ! – en rapport avec l’environnement. C’est quoi, la grande barrière de corail ? Pourquoi les pesticides sont-ils dangereux pour la santé ? C’est quoi, le gaz de schiste ? Des pages documentaires sont intercalées entre de nombreuses bandes dessinées. Instructif et sympathique.

Le plastique, cet ennemi si pratique

Pollution plastique

Texte d’Andrée Poulin

Illustrations de Jean Morin

Collection Point Doc

Éditions Isatis

Dès 10 ans

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS ISATIS Pollution plastique, texte d’Andrée Poulin, illustrations de Jean Morin, collection Point Doc

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS ISATIS Extrait de Pollution plastique, texte d’Andrée Poulin, illustrations de Jean Morin, collection Point Doc

Plus de 8 milliards de tonnes de plastique ont été produites depuis les années 1950. Complet, ce document montre comment le plastique est fabriqué, quels en sont les bons côtés, sans oublier l’étendue de ses ravages. On y apprend notamment qu’on boit et mange du microplastique… Heureusement, de bonnes idées – comme l’aspirateur de plage Hoola One, qui sépare le plastique du sable – et des trucs pratiques (privilégier les tissus en fibres naturelles, pour éviter de relâcher des microplastiques en lavant les vêtements) sont donnés.

Tout sur les changements climatiques

L’Atlas des changements climatiques

Texte et recherche de Dan Hooke

Consultation de Frans Berkhout et Kirstin Dow

Traduction de Bruno Porlier

Éditions Hurtubise

Dès 10 ans

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS HURTUBISE L’Atlas des changements climatiques, texte et recherche de Dan Hooke, consultation de Frans Berkhout et Kirstin Dow, traduction de Bruno Porlier

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS HURTUBISE Extrait de L’Atlas des changements climatiques, texte et recherche de Dan Hooke, consultation de Frans Berkhout et Kirstin Dow, traduction de Bruno Porlier

Clair et exhaustif, ce document explique ce que sont les changements climatiques, bien sûr. Il en décrit les causes et les impacts, en plus de proposer des pistes d’action (énergie solaire, énergie éolienne, alimentation plus verte, etc.). De nombreux graphiques – et des photos percutantes – aident à saisir l’ampleur de ces enjeux actuels.