Les suggestions de lecture de votre bibliothécaire vous manquent ? La nouvelle plateforme QuoiLire.ca vient à votre rescousse.

Marie Allard

La Presse

Il suffit d’y remplir un formulaire – en choisissant un type de livre (roman, documentaire, poésie, etc.), des genres (historique, polar, érotique, etc.), des sujets (famille, guerre, politique, etc.), des titres ou auteurs coup de cœur, etc.

Trois suggestions de lecture personnalisées sont ensuite envoyées par courriel, dans un délai de trois jours ouvrables. Pressé ? Des listes thématiques et des vidéos de recommandations sont aussi offertes sur la plateforme.

La majorité des œuvres suggérées peuvent être empruntées gratuitement en version numérique, via Pretnumerique.ca. La plateforme QuoiLire.ca est une initiative de l’Association des bibliothèques publiques du Québec, en collaboration avec BIBLIOPRESTO, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et le Réseau BIBLIO du Québec (RBQ).

Pour consulter le site : quoilire.ca