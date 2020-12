Quelques suggestions de livres jeunesse pour petits, enfants et adolescents.

POUR LES PETITS

Fleur de neige

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Fleur de neige, texte de Claude Clément, illustrations de Delphine Labedan, éditions Albin Michel jeunesse

Texte de Claude Clément

Illustrations de Delphine Labedan

Éditions Albin Michel jeunesse

Dès 5 ans

Princesse des neiges

Fleur de neige est née de l’union entre la Fée Printemps et le Bonhomme Hiver – sa mère avait préféré l’homme de givre au Soleil, qui voulait l’épouser. Pour se venger, le Soleil a décrété que Fleur de neige ne connaîtrait pas l’amour. Inspiré de l’opéra La Fille de Neige, de Nikolaï Rimski-Korsakov, ce bel album présente un conte classique, qui divertit les petits et fait réfléchir les plus grands (à partir de 10 ou 11 ans). La présence d’un tsar mesuré, qui refuse de condamner celle qui attire les regards malgré elle, est bienvenue dans cette fable romantique.

POUR LE PRIMAIRE

Kellan et le roi de la montagne

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Kellan et le roi de la montagne, texte de Dïana Bélice, illustrations d’Audrey Jadaud, éditions Dominique et compagnie

Texte de Dïana Bélice

Illustrations d’Audrey Jadaud

Éditions Dominique et compagnie

Dès 7 ans

Apprentissage dans la cour d’école

Une compétition nommée Les épreuves de la montagne a lieu à l’école de Kellan. Deux équipes s’affrontent pour gagner l’honneur d’aller chercher un drapeau au sommet d’une colline. Comme Kellan court vite, une éducatrice s’exclame : « Ça paraît que tu es à moitié noir : tu es tout un athlète ! » Quand le garçon répète à ses parents qu’il est sportif parce qu’il est à moitié haïtien, ces derniers lui expliquent que ça n’a rien à voir avec ses origines. Sympathique, ce roman aborde les préjugés, le respect et l’ouverture avec simplicité.

POUR LES ADOS

N. É. O., tome 1 : La chute du soleil de fer

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR N. É. O., tome 1 : La chute du soleil de fer, texte de Michel Bussi, illustration de Petur Antonsson, éditions PKJ

Texte de Michel Bussi

Illustration de Petur Antonsson

Éditions PKJ

Dès 12 ans

Captivant roman post-apocalyptique

En lisant cette brique de 508 pages (parfaite pour meubler les vacances !), on comprend pourquoi Michel Bussi est le deuxième auteur français le plus vendu en France. N. É. O., tome 1 : La chute du soleil de fer est un roman post-apocalyptique intrigant, dont les personnages sont attachants, malgré quelques invraisemblances. Scénario : un gaz toxique s’est mêlé à l’oxygène de la Terre, provoquant la mort (en quelques années au maximum) de tous les humains, à l’exception des bébés encore dans le ventre de leur mère. Douze ans plus tard, Paris est peuplé de deux tribus d’adolescents de… 12 ans.

BANDE DESSINÉE

Les Géants, tome 1 : Erin

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Les Géants, tome 1 : Erin, scénario de Lylian, dessins de Paul Drouin, couleurs de Lorien Aureyre, collection Tchô !, éditions Glénat

Scénario de Lylian

Dessins de Paul Drouin

Couleurs de Lorien Aureyre

Collection Tchô ! Éditions Glénat

Dès 8 ans

Géant végétal

Erin, petite orpheline écossaise, sait faire pousser à merveille fruits et légumes dans son jardin. Un jour, alors qu’elle est menacée par des vauriens, une créature géante vient à sa rescousse. Yrso, son nouvel ami mesurant 15 mètres, est le premier des géants présenté par cette série de bandes dessinées qui mêle habilement fantastique et nature. À noter : le scénariste, Lylian, vit à Montréal.

DOCUMENTAIRE

La vie secrète des virus

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR La vie secrète des virus, texte du collectif Ellas Educan, illustrations de Mariona Tolosa Sisteré, traduction de Laurana Serres-Giardi, éditions Rue du monde

Texte du collectif Ellas Educan

Illustrations de Mariona Tolosa Sisteré

Traduction de Laurana Serres-Giardi

Éditions Rue du monde

Dès 5 ans

Pour mieux comprendre les virus

En cette fin de 2020, tous les enfants connaissent le mot virus. Mais savent-ils que seulement quelques types de virus causent des maladies chez l’humain ? Comprennent-ils que bouger renforce le système immunitaire ? Leur a-t-on dit que d’autres virus, comme la variole, ont été éradiqués par le passé, ce qui est rassurant ? Vivant et coloré, ce documentaire donne une bonne dose d’informations justes, ce qui vaut mieux qu’être laissé dans l’ignorance et les craintes diffuses.