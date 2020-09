Sucré, salé, poivré et compagnie, texte de Jacques Paquet, illustrations de Claire Anghinolfi, éditions de l’Isatis

Percer les secrets des épices, condiments et aromates

Voyager avec sa langue, c’est possible. Cet album soigneusement illustré présente des épices et condiments de partout : sel, poivre, piment, moutarde, vanille, chocolat, cannelle, etc.

Marie Allard

La Presse

On y apprend que les Chinois savaient déjà extraire le sel il y a près de 5000 ans. Longtemps, le sel a été rare, si bien que les soldats romains étaient payés en sel.

Quant au poivre, s’il pique, c’est la faute à la pipérine. Cette substance permet au poivrier de repousser les champignons qui l’attaquent. Futé, le poivrier...

