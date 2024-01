Parce que sa fatigue s’intensifie et qu’il « ne peut plus faire semblant », l’humoriste Sam Breton a annoncé jeudi qu’il annule les trois derniers mois de la tournée de son premier spectacle solo.

« Parfois dans la vie, il faut savoir s’en aller, a écrit Sam Breton sur son site internet et sur les réseaux sociaux. C’est avec le motton dans la gorge que je dois mettre fin subitement à cette tournée suivant les recommandations des professionnels de la santé. » « Prendre quelques mois de repos s’avère nécessaire pour me permettre de retrouver toute mon énergie », ajoute-t-il.

Les 29 dernières représentations de son spectacle Au pic pis à pelle sont donc annulées. Les détenteurs de billets, écrit-il, seront contactés par les salles de spectacle pour un remboursement.

L’humoriste de 34 ans a lancé ce premier spectacle solo en janvier 2020, quelques mois avant le décret de la pandémie de COVID-19. « Malgré les annulations, les spectacles déplacés et les représentations devant un public restreint pour respecter les normes sanitaires – et j’en passe – j’ai continué à croire en mon spectacle et espérer vivre une tournée “normale”, écrit-il. En 2020, Sam Breton s’est mérité le prix spectacle d’humour de l’année au Gala de l’ADISQ, et l’année suivante, le Gala Les Olivier l’a couronné du prix Humoriste de l’année.

« Malgré les conseils de mon entourage sur la continuité du spectacle postpandémie qui n’a pas été de tout repos, j’ai persisté en ajoutant toujours quelques dates de spectacle, quelques mois de plus, afin de prolonger la tournée malgré les hauts et les bas depuis 2020 », poursuit l’humoriste, qui avait « tant de plaisir » à exercer son métier.

Il dit avoir ignoré « aussi longtemps » qu’il pouvait les signes de fatigue, espérant « avoir l’énergie nécessaire en traitant les symptômes pour terminer cette tournée » qu’il s’est « lui-même imposée ». Sam Breton se dit déçu de mettre fin à sa tournée, mais fier des 556 représentations qu’il a données.

« Décider de se choisir restera toujours la meilleure des décisions », conclut-il.