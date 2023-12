(Londres) L’humoriste Russell Brand a été interrogé une deuxième fois par la police enquêtant sur des allégations d’infractions sexuelles, ont rapporté lundi les médias britanniques.

Associated Press

L’homme de 48 ans a été interrogé la semaine dernière, relativement à six allégations « non récentes », a rapporté l’agence de presse Press Association. Brand avait été rencontré par la police en novembre en lien avec trois autres allégations.

La police métropolitaine de Londres n’a pas identifié Brand, mais a déclaré dans un communiqué qu’un homme dans la quarantaine s’était rendu une deuxième fois dans un commissariat du sud de Londres, le 14 décembre.

La police britannique ne nomme pas les suspects qui n’ont pas été arrêtés ou inculpés.

En septembre, des médias britanniques avaient publié les affirmations de quatre femmes selon lesquelles elles auraient été agressées sexuellement et violées par Brand entre 2006 et 2013, au sommet de sa renommée. Les accusatrices n’ont pas été nommées.

L’humoriste, auteur et acteur de Get Him To The Greek a nié ces allégations, affirmant que ses relations étaient « toujours consensuelles ».

Deux corps de police britanniques, la police métropolitaine et la police de Thames Valley, ont ouvert des enquêtes sur Russell Brand après la publication des allégations. La BBC, où Brand a travaillé sur des émissions de radio de 2006 à 2008, a également lancé une enquête sur son comportement.