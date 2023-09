André Pérusse, photographié ici en 2009, a été responsable de la programmation extérieure du Festival Juste pour Rire durant plus 15 ans. Il est mort chez lui ce week-end d’un cancer généralisé.

« Un des plus grands organisateurs d’évènements à Montréal » n’est plus

André Pérusse, responsable, co-directeur, puis directeur de la programmation des Arts de la rue au Festival Juste pour rire durant 15 ans, est mort samedi, des suites d’un cancer. Il avait 72 ans.

Avant de donner 20 ans de sa vie au Festival Juste pour Rire, André Pérusse a été danseur, puis relationniste avec sa compagnie de relations publiques spécialisée en arts de la scène à Montréal.

Dans les années 1990, sa réputation dans le milieu culturel était telle, qu’un certain René Angélil a fait appel à ses services (avec aussi Mia Dumont et Dick Walsh) pour s’occuper du volet créatif et protocolaire de son mariage avec la chanteuse Céline Dion, en 1994.

De sa formation en danse, André Pérusse avait acquis le sens de la rigueur, de la discipline et de la perfection. Ses proches le surnommaient « finest quality », tellement il était toujours tiré à quatre épingles. Il incarnait l’élégance en personne et ne laissait jamais rien au hasard. Esthète, Pérusse partageait la philosophie de Jean Cocteau dans sa vision de l’art et de la beauté.

« André était un visionnaire, un créateur, l’un des plus grands organisateurs d’évènements à Montréal. Homme de goût, homme de cœur, homme dans la modernité, André laisse à tous ceux qui l’ont côtoyé des souvenirs remplis d’humour et de bienveillance », ont écrit sa famille et son conjoint Raymond Beaunoyer dans son avis de décès publié dimanche.