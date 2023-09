Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Le coup de dés : Martin Matte en direct

Certes, on aurait préféré une nouvelle saison des Beaux malaises, mais puisque l’humoriste n’a pas l’air pressé de ramener son excellente comédie en ondes, son talk-show fera l’affaire. Présenté chaque semaine en direct de l’Espace St-Denis à Montréal, il comptera sur quelques collaborateurs, dont Katherine Levac, Daniel Grenier, Maude Landry et Pierre Brassard. D’après la poignée d’extraits du pilote déposés en ligne au cours des derniers jours, l’aventure semble prometteuse, particulièrement le segment de l’entrevue scénarisée. Quant au Dernier lien, cette minisérie de fiction insérée dans l’émission, elle mettra en vedette Didier Lucien, Isabel Richer, Martin Drainville et Geneviève Schmidt. Premier invité : Patrick Huard.

TVA, jeudi à 20 h

La surprise : Joke chapeau maman magie piano

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Joke chapeau maman magie piano

Sacré Spectacle d’humour de l’année aux derniers Olivier, le premier one-man-show de Pierre-Yves Roy-Desmarais est désormais offert gratuitement sur YouTube. Détail à mentionner, c’est la captation d’une performance livrée à L’Olympia en 2022, et non celle de l’évènement que l’humoriste a organisé l’été dernier au Centre Bell, pour boucler sa tournée de 256 représentations en dévoilant « la meilleure joke au monde ». Notre collègue Marissa Groguhé avait beaucoup aimé la proposition du stand-up comique, en 2021. « Sa gestuelle est exubérante, ses mimiques à elles seules déclenchent l’hilarité. C’est tout un personnage qu’il nous présente. Il varie ses numéros de sorte qu’on ne s’ennuie jamais », a-t-elle écrit.

YouTube (chaîne de Pierre-Yves Roy-Desmarais)

La nouveauté : Au-delà du sexe

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Au-delà du sexe

Récemment sur TikTok, vous avez peut-être vu passer cette vidéo d’une soixantaine de secondes qui montre l’animatrice Rose-Aimée Automne T. Morin en pleine séance de moulage de vulve. Ce topo champ gauche est extrait d’Au-delà du sexe, une nouvelle émission qui (alerte aux expressions tendance) « tente de démocratiser des sujets encore tabous ». Copiloté par Jonathan Roberge, ce rendez-vous hebdomadaire réunit des experts (Olivier « Le pharmachien » Bernard, la sexologue Julie Lemay, la physiothérapeute Caroline Arbour, la gynécologue Jeanne Laflamme), des collaborateurs colorés (Michelle Labrèche-Larouche, Louise Deschâtelets, Preach, Mélanie Couture) et des invités qui n’ont pas peur de parler de sexualité. Cette semaine : l’actrice Catherine Brunet.

Télé-Québec, mardi à 21 h

Le retour : Taxi payant

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO Taxi payant

Six ans après avoir été retirée des ondes de V, l’adaptation québécoise du format britannique Cash Cab reprend la route, mais cette fois, dans une nouvelle formule quotidienne qui rassemble quatre chauffeurs. Alexandre Barrette laisse son volant à Michelle Desrochers, Patrick Groulx, Dominic Paquet et Kevin Raphaël, qui sillonneront les rues – jonchées de cônes orange – de Montréal pour faire gagner de l’argent (jusqu’à 2500 $ par trajet) aux passagers qui répondront correctement à quelques questions de connaissance générale. Chaque vendredi, un conducteur invité prendra les commandes du quiz mobile. Cette semaine, pour casser la glace, les producteurs ont retenu les services de Mona de Grenoble.

Noovo, du lundi au vendredi à 18 h