PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

Pas besoin d’avoir écouté chacun des 16 Album du peuple des centaines de fois ou d’avoir suivi attentivement la carrière radiophonique et télévisuelle de François Pérusse pour apprécier la proposition du festival Juste pour rire. La preuve ? Même si on manquait crûment de références sur certains extraits (contrairement à plusieurs spectateurs qui récitaient chaque réplique mot pour mot) et qu’on peinait parfois à suivre (faute de fil conducteur clair), on n’a jamais décroché. À voir le nombre d’enfants enthousiastes dans l’auditoire, on constate que l’œuvre de l’humoriste transcende les générations.