Après Frida Kahlo, Monet et Van Gogh, c’est au tour du peintre surréaliste Salvador Dalí d’inspirer une expérience immersive. Pour la première fois en Amérique du Nord, Inside Dalí est présentée à l’Arsenal depuis vendredi.

« Sans être un grand connaisseur, j’ai toujours été un fan de l’originalité de Dalí, des thèmes de Dalí, de la folie de Dalí, explique Paul Dupont-Hébert, président de Tandem Expositions et producteur d’Inside Dalí. Dalí a joué au cinéma et il aurait aimé en faire une carrière. Donc nous, on a voulu faire du cinéma avec ses œuvres. »

L’exposition propose un « voyage » de 34 minutes dans l’univers de l’artiste, en plus d’une salle des miroirs et d’une zone « pédagogique », qui permet aux visiteurs de se familiariser avec toutes les facettes de la carrière de Dalí. On nous apprend notamment qu’en plus d’être peintre, Dalí était graveur, scénariste, écrivain et passionné de musique et de photographie.

« On est convaincus que, quelque part, il nous regarde et il est heureux », souligne Paul Dupont-Hébert.

Un concept à la mode

Tandem Expositions est également derrière les expériences immersives Imagine Monet, Imagine Van Gogh, Imagine Picasso et La magie des impressionnistes.

Paul Dupont-Hébert affectionne particulièrement ce format d’exposition, puisqu’il permet d’offrir une expérience unique aux visiteurs.

Avec la musique, avec l’atmosphère, c’est plus une expérience, c’est plus un voyage. Paul Dupont-Hébert, producteur d’Inside Dalí

Il souligne également l’avantage de maximiser le nombre d’œuvres présentées. « Voir autant d’œuvres de Dalí à la même adresse, c’est impossible, explique Paul Dupont-Hébert. Ça vous prendrait toute votre vie pour voir tout ça. »

L’animation des œuvres de l’artiste est projetée sur les quatre murs d’un espace de sept mètres de hauteur. Les visiteurs peuvent s’installer pour contempler les images qui défilent ou simplement fermer les yeux et apprécier la trame sonore mélancolique, composée par Stefano Patrizio.

« La musique qui accompagne l’animation amène beaucoup d’émotions, note Paul Dupont-Hébert. Ça nous porte un peu à la méditation. Il y a tellement d’émotions que je ne serais pas surpris que durant l’exposition, on soit témoin de demandes en mariage. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Des visiteurs regardent une animation des tableaux de l’artiste, projetée sur les quatre murs d’un espace de sept mètres de hauteur.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE L’exposition Inside Dalí propose une expérience immersive inspirée de la « folie » de Salvador Dalí.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Inside Dalí est présentée en première nord-américaine à Montréal, après avoir été vue en Nouvelle-Zélande, en Italie et en Belgique.









Une exposition pour tous

Selon le producteur, cette expérience immersive s’adresse autant aux admirateurs endurcis de l’artiste qu’aux personnes qui ne sont pas familières avec son œuvre. Qu’espère-t-il qu’on retienne de notre visite ? « La folie. La folie de Dalí. Dalí était émerveillé, il était fou, il était spectaculaire. Il voulait être vu. Il était un tableau lui-même. »

Raphaël Remiche, directeur général de l’entreprise belge Tempora, qui est propriétaire de l’exposition, abonde dans le sens du producteur. Il estime par ailleurs que les connaisseurs de l’œuvre de Dalí y trouveront leur compte. « Si vous êtes un grand fan, vous aurez le plaisir de voir des détails que vous n’avez peut-être pas vus dans ses tableaux, d’être transporté dans son monde », précise-t-il.

Avant d’atterrir en sol montréalais, Inside Dalí a été présentée en Nouvelle-Zélande, en Italie et en Belgique.

Raphaël Remiche se réjouit particulièrement du fait que l’exposition a reçu la bénédiction de la Fondation Dalí. « Montse Aguer, qui est la directrice des Musées Dalí et du Centre d’études daliniennes, a validé toutes les étapes de la création, explique-t-il. On a donc un produit qui est de qualité et de niveau muséal. »

Inside Dalí est présentée à Arsenal art contemporain, jusqu’au 4 septembre