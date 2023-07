Ce n’est pas parce qu’il tient pour deux soirs son célèbre Évènement JMP à Juste pour rire que Jean-Marc Parent va rester chez lui à se ronger les sangs. Le marathonien de l’humour a passé une partie de la semaine dernière à sillonner le Québec avec son VR, une façon pour lui de faire le plein d’énergie avant de grimper sur la scène de la salle Wilfrid-Pelletier, ce samedi et dimanche.

« Je ne peux pas dire que je suis super relax, mais de toute façon, ma tête va à 100 milles à l’heure toute l’année », lance l’humoriste au bout du fil. « Je fais les soirées Évènement JMP pour m’amuser. L’important, c’est que les 3200 personnes présentes chaque soir passent une belle soirée, qu’elles soient captivées. Pour dire la vérité, quand les shows ne sont pas filmés pour la télé, je n’ai pas le trac ! C’est juste du plaisir pour moi ! »

Animer ces shows-là, c’est comme piloter un F-18 : ça va vite, mais je tourne quand je veux ! C’est grisant ! S’il y a un vide, ça spinne vite dans ma tête ! J’ai besoin de cette adrénaline ! Jean-Marc Parent

Pour la 12e fois dans le cadre de ces Évènements qui portent ses initiales, l’humoriste de 61 ans va enfiler les anecdotes pendant « au moins trois heures ou trois heures et demie ». Si les spectateurs sont dans le flou quant à l’heure de leur sortie de la salle, l’humoriste est dans le même état : « Je ne sais jamais vraiment à l’avance la durée du show. Je ne m’en préoccupe plus. Mais je n’ai plus l’âge de rester sur scène 24 heures d’affilée ! »

Les spectacles largement improvisés seront pimentés avec des performances d’artistes invités : la chanteuse Nadja et l’humoriste Eddy King dans ce cas-ci.

Bref, la base même du party que reste l’Évènement JMP ne va pas changer. La différence viendra plutôt des anecdotes racontées. Notamment une situation qui lui est arrivée en avril dernier, alors qu’il allait chercher son assistante à l’aéroport de Fort Lauderdale, en Floride. « C’était en pleine tempête, la rue a été inondée et moi, comme un vrai ti-coq, j’ai pensé que je pouvais passer ! J’ai réussi à couler le camion et je me suis retrouvé à nager au milieu des serpents. Ce n’étaient pas des boas ou des anacondas, mais c’était quand même dégueulasse ! J’ai capoté pour vrai ! Je me suis vraiment demandé ce que je faisais là… »

Cette mésaventure va occuper un bon pan de son spectacle. « J’ai compris que j’avais un bon numéro quand j’ai raconté cette histoire autour de moi et que tout le monde était crampé ! »

« Il ne faut pas que ma tête arrête »

D’autres de ses sujets de prédilection seront abordés : l’âge (l’humoriste n’en revient toujours pas d’avoir atteint son âge vénérable), les voyages, la santé…

La sienne lui a d’ailleurs causé quelques soucis récemment : il a dû reporter deux spectacles – l’un à Brossard, l’autre à Val-d’Or – en raison du passage « douloureux » de sa 27e pierre au rein en carrière. Pour le reste, dit-il, tout est au beau fixe. Et tant qu’il sera en santé, Jean-Marc Parent a l’intention de continuer à travailler.

Il va terminer en novembre la tournée de son plus récent spectacle, Utopie. L’été prochain sera consacré à des performances dans une douzaine de festivals dans la province. Suivra en 2025 un nouveau spectacle qui prendra une forme différente de celle des précédents. « Utopie sera mon dernier spectacle écrit à la lettre et complètement placé. Pour le suivant, je veux présenter un mélange de ce que j’ai fait dans le passé. Je peux raconter une histoire vieille de 20 ans, mais sur laquelle j’aurai une nouvelle perspective. Il y aura plus de place pour l’improvisation. »

S’il n’est pas contre l’idée de ralentir un peu la cadence, il ne veut pas pour autant envisager une retraite complète. « Je passerais trop de temps à me regarder. Il ne faut pas que ma tête arrête… même mes médecins me le disent ! »

Pour le reste, son été s’annonce assez agréable : « Pas mal de camping en VR, beaucoup de moto, des repas avec des amis, des BBQ. Rien de compliqué. »

Que du plaisir, bref. Exactement comme de plonger sans filet devant 3200 spectateurs dans une Place des Arts bondée !

Spectacle présenté à la salle Wilfrid-Pelletier les 22 et 23 juillet, 20 h