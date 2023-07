Ce n’était pas la première fois qu’une idée de Tailaire Laguerre devenait virale. Reste que le jeune humoriste ne s’attendait pas à jouer un jour le personnage de Jean-Robert devant des salles combles à Paris, dans les Antilles et trois soirs cette semaine à Montréal.

Tai publie des vidéos comiques sur son compte Instagram depuis qu’il a 16 ans – il en a aujourd’hui 21. Certaines ont obtenu un bon succès, mais c’est la création d’Occupation Hood, à l’hiver 2021, qui l’a propulsé sur une scène du festival Juste pour rire, quelques mois plus tard. Les billets se sont rapidement envolés. Il faut dire que des dizaines de milliers de gens se branchaient chaque dimanche pour assister à l’émission de drague en direct animée par Tai dans le rôle d’un Cupidon à la fois moqueur et bienveillant.

À une semaine de son premier spectacle, il mentionnait à notre collègue Léa Carrier : « Si je suis capable de faire un live avec 90 000 personnes, ce n’est pas 250 personnes qui vont me déboussoler. »

Qu’en est-il de 2000 personnes, quatre soirs, à Paris ? Un exploit que Tai a réalisé au printemps. « Ça m’a ému, pour vrai. Quand on a annoncé le Casino de Paris, en cinq minutes, c’était sold out. J’ai eu une larme, confie Tai. Puis, pendant que je faisais un de mes shows au Casino de Paris, il était midi à Montréal et j’ai pu dire qu’on était sold out aussi. Ça m’a fait trop chaud au cœur. Les gens m’aiment bien, comme je les aime. »

Ici, ce sont 800 spectateurs qui se réuniront à la salle Ludger-Duvernay du Monument-National, les 21, 22 et 23 juillet. « Pour moi, c’est le même show au Casino de Paris et à Montréal. Il n’y a pas de grande différence sauf que c’est ma communauté qui vient me soutenir. »

La véritable différence : il ne s’agit pas d’une version à plus grand déploiement d’Occupation Hood, mais bien du baptême sur scène de Jean-Robert, que les millions d’abonnés des réseaux sociaux de Tai connaissent déjà bien.

« Aigri, mais adorable »

Si Jean-Robert ne vous est pas familier, voici comment il est né : « Il y avait un gros costume dans la garde-robe de mon père qu’il n’utilisait vraiment pas et qu’il allait jeter. J’ai pris le costume et j’ai dit à la personne qui me filme tout le temps : “J’ai une idée de vidéo. On va faire une vente de voiture”. J’ai poussé la vidéo et en six heures, j’ai fait un million de vues. J’en faisais des “un million de vues”, mais pas aussi vite. J’ai fait une deuxième vidéo, une vente de maisons, en agent immobilier. Boom, deux millions en quatre heures. Après, j’ai enchaîné. »

Au-delà du costume, qui est Jean-Robert ? On pourrait le qualifier d’homme à tout faire, dans le sens qu’il n’y a rien à son épreuve. Jean-Robert a été entraîneur de basket, chef cuisinier, vendeur de chevaux, chauffeur de taxi, barbier, dresseur de chiens… Les résultats ne sont toutefois pas garantis. « Chaque semaine, je fais des vidéos avec un nouveau thème. Je cherche dans quel métier on pourrait le voir être un peu maladroit et colérique. Il pense qu’il a toujours raison et j’ai beaucoup de plaisir à le faire. »

« C’est un personnage maladroit, comique, un petit peu aigri, mais adorable quand même », poursuit Tai. « Il est inspiré de ma grand-mère, qui est une personne très drôle. Il y a beaucoup de ses expressions que j’utilise dans mes vidéos. Il y en a aussi de mon père. »

Le personnage est toujours filmé – de très près – par une dame, la « tante » de Tai. Elle ne pourra pas se faire dire de « rekilé », puisqu’on n’entend que sa voix pendant le spectacle.

« Sur les réseaux sociaux, je vois les gens qui envoient des émojis, mais je ne sais pas s’ils rigolent réellement. Être sur scène, c’est vraiment différent. Tu entends les rires, tu interagis avec les personnes. C’est comme être en famille. J’adore ça ! »

Des fans partout

Sa « famille élargie » est présente jusque dans les Antilles. « Mon premier spectacle à l’extérieur du pays, c’était en Guadeloupe. On m’avait dit : “On t’aime beaucoup, tout le monde te connaît”. Je me suis dit “ce sont des mots’”, mais il y avait des policiers à l’aéroport, des mamans, des enfants. Le jour de mon spectacle, des gens m’attendaient devant notre hôtel. C’est comme s’ils avaient vu Drake ou une star ! »

Sur les réseaux sociaux, les admirateurs de Tai lui demandent de venir à leur remise de diplôme ou à leur mariage, mais aussi des conseils professionnels. « J’essaie de répondre à presque tout le monde dans mes DM, assure-t-il. C’est un plaisir d’inspirer la jeunesse, la génération Z, parce que moi, je suis dyslexique dysorthographique et à l’école, on me disait souvent “tu ne vas pas réussir”. C’était dur et ç’a toujours été gravé dans ma tête, mais grâce aux réseaux sociaux, j’ai montré mon talent. »

Vers la fin de l’entrevue, Tai parle de l’expérience acquise depuis ses premiers spectacles à la maison. « Je vais donner mon 200 %. Le fait que ce soit à Montréal est magique. Ceux qui m’ont vu en 2019 ou 2020 vont vraiment voir une amélioration, parce que je me suis pratiqué et ce n’est vraiment pas la même personne qui était sur scène. »

Et ce n’est pas uniquement parce qu’il portera le costume trop grand de son père.

Au Monument-National, les 21, 22 et 23 juillet

Qui est Tai ? Il a 21 ans et habite Montréal-Nord.

Les comptes TikTok et Instagram de Tai cumulent 1,6 million et 611 000 abonnés, respectivement.

Il publie des vidéos sur les réseaux sociaux depuis 2017.