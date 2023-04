Critique de Délicat, de Fabien Cloutier

Au ras des pâquerettes, mais avec style

L’auteur et comédien Fabien Cloutier a convié le public montréalais au Club Soda, mardi et mercredi, pour lancer son nouveau one man show Délicat. Un spectacle inégal, rugueux et cru, mais sans surprise, livré avec une langue inventive et imagée, dont lui seul a le secret.