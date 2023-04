Le festival Coachella, qui accueille cette année Frank Ocean, Bad Bunny, Blackpink, Gorillaz, Rosalia, Burna Boy et Björk dans le désert californien, est diffusé pour la première fois en totalité en direct sur YouTube.

Depuis vendredi, des dizaines d’artistes se succèdent sur les scènes du populaire évènement. Après ce premier week-end, qui se conclut ce dimanche, un second tour avec la même programmation aura lieu du 21 au 23 avril. Ces spectacles seront également diffusés en ligne.

Cette année, en plus de la vedette portoricaine Bad Bunny, du groupe de k-pop Blackpink et du chanteur R & B Frank Ocean, têtes d’affiche de l’évènement, la centaine de milliers de festivaliers (et ceux qui suivront les festivités en ligne) assisteront aux spectacles de Angèle, Redcar, Domi & JD Beck, Blondie, Calvin Harris, boygenius, Muna, Pusha T, Wet Leg, Willow et des dizaines d’autres. Les Montréalais Kaytranada et Chromeo seront également de la partie.

Pour la toute première fois, les trois noms en haut du programme sont des artistes non blancs. Le reste de l’affiche propose également un alignement plus diversifié que jamais.