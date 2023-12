C’est une tradition pré-Noël, comme celle des émouvantes pubs d’épiciers qui nous bombardent le cœur de bonté, mais qui facturent quand même la livre de beurre à 8 $.

Dans le calendrier de l’avent du showbiz québécois, les rumeurs virevoltent et tournoient à propos des futurs participants de Big Brother Célébrités, dont la quatrième saison décollera sur les ondes de Noovo le dimanche 7 janvier.

Le sportif de l’édition 2024 serait Patrick « Pat » Côté, alias The Predator, ancien combattant en arts martiaux mixtes (MMA). Retraité de l’octogone depuis 2017, Pat Côté commente les matchs de la UFC à RDS, en plus de donner des conférences sur la motivation et le dépassement de soi.

Joint cette semaine, son agent a indiqué qu’il n’était « pas en mesure de confirmer » si Pat Côté était impliqué ou non dans Big Brother Célébrités 4.

Jean Airoldi, styliste recyclé en agent immobilier, déposera aussi ses valises dans le « manoir » truffé de caméras, aménagé dans l’est de Montréal. C’est son identité que confirmera l’animatrice Marie-Mai dans l’émission spéciale du réveillon de Big Brother Célébrités, que diffuse Noovo dimanche à 18 h 30.

Beaucoup de spéculation autour des humoristes de la relève Marylène Gendron et Samuel Cyr, qui copilotent l'émission balado Tout le monde s’haït. Comme Benoit Gagnon et Alexandre Despatie l’an passé, Marylène et Sam forment un duo d’amis dans la vraie vie, une alliance préétablie qui ne les favorise pas nécessairement, au contraire. Leurs colocataires se méfieront d’eux et essaieront peut-être de les casser. Marylène et Sam n’ont toutefois pas répondu à mes questions.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Les animateurs de l’émission balado Tout le monde s’haït, les humoristes Sam Cyr et Marylène Gendron

Maintenant, Barbada, la drag queen « controversée » de l’heure du conte, et conspuée par les conservateurs, succédera-t-elle à Rita Baga et Mona de Grenoble comme ambassadrice des paillettes et des perruques dans la maison-studio de Big Brother ? Possible. Le calendrier professionnel de Barbada, personnifiée par Sébastien Potvin, est libre cet hiver et son agente a glissé, sans nier ou confirmer l’information, que ce « serait vraiment le fun que ce potin soit vrai ».

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Barbada

Comme dans les éditions précédentes, plusieurs humoristes se préparent à dormir dans des lits à une place, cordés sur des murs aux couleurs trop voyantes. À un cachet de plus de 6500 $ par semaine, c’est un compromis sur l’intimité qui s’avère payant.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Mélanie Ghanimé

Mélanie Ghanimé, humoriste et comédienne (Léo, L’œil du cyclone), aurait également décroché sa place dans le premier gala de Big Brother Célébrités. Son agence n’a pas donné signe de vie à ce sujet.

Autre humoriste qui pourrait jouer au véto et aux défis du patron de la semaine cet hiver : Billy Tellier, qui a accroché, en juin dernier, son micro à l’émission Debout les comiques de CKOI. Point boni pour lui : il joue dans l’écurie du groupe Entourage, le producteur de Big Brother Célébrités pour Noovo, et son horaire lui permet de s’encabaner avec des vedettes pendant trois mois.

Par contre, son impresario, Guy Lévesque, m’a dit que cette information à propos de Billy Tellier était erronée. Il faut toutefois se méfier des dénégations, car des clauses contractuelles empêchent les recrues de Big Brother Célébrités d’en discuter publiquement avant leur enfermement filmé.

D'autres ragots...

Patrick Groulx, un des quatre chauffeurs de Taxi payant sur Noovo, a fait l’objet de plusieurs ragots, qui ont été démentis par son équipe : Patrick ne participera pas à Big Brother cet hiver, m’a-t-on assuré. Même situation pour Yannick de Martino, « il ne sera pas à Big Brother », affirme son agent, Jeff Bathurst.

En faisant des appels pour démasquer les prochains concurrents de Big Brother Célébrités, mes taupes m’ont parlé à la fois de Claudie Mercier, ex-participante d’Occupation double : Afrique du Sud, et de Claudine Mercier, humoriste et imitatrice super populaire à la fin des années 90.

Réglons le cas de la créatrice de contenus Claudie Mercier : elle a refusé, l’an dernier, de servir de remplaçante si un candidat se désistait à la dernière minute. Elle avait été contactée une semaine avant le début des tournages, dit-elle. « Et non, je ne fais pas partie de Big Brother Célébrités cette année », ajoute Claudie Mercier.

Quant à Claudine Mercier, oui, la production de Big Brother Célébrités l’a pressentie, il y a quelques mois, pour joindre la distribution. « J’ai décliné l’invitation dès le premier appel », indique Claudine Mercier. Affaire classée, alors.

Le nom plus étonnant, qui est revenu dans plusieurs conversations avec des espions de Big Brother, est celui de Patsy Gallant. La chanteuse de 75 ans, qui pétait le feu à Tout le monde en parle dimanche, donnerait assurément un bon spectacle et son embauche serait un coup fumant.

J’ai discuté avec cette légende du showbiz mercredi. Déception : la reine du disco a réfuté qu’elle passerait l’hiver enfermée avec d’autres artistes québécois (et Marie-Mai). « Je suis tellement brûlée. Je suis brûlée, brûlée, brûlée. J’ai quatre shows en décembre. Je n’ai jamais regardé ça, Big Brother Célébrités, je suis à En direct de l’univers en février, je n’ai jamais autant travaillé de toute ma vie. J’aurais le goût de passer un mois à Cuba », m’a confié Patsy Gallant au téléphone.

En même temps, ce n’est pas à Big Brother que Patsy aurait enfin (re)trouvé son sugar daddy.