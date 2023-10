On a beaucoup parlé de la radio communautaire CIBL ces dernières années, particulièrement des tempêtes qu’elle a dû braver. Cela nous a presque fait oublier qu’elle a une cousine sur la Rive-Sud et que celle-ci a le vent dans les voiles.

Les citoyens de Longueuil, Brossard, Saint-Hubert ou Greenfield Park connaissent bien le FM 103,3 dont l’histoire est aujourd’hui racontée dans un ouvrage riche en anecdotes et témoignages. Dans FM 103,3 la radio allumée : Plus de 35 ans d’histoire, l’auteure et animatrice Valérie Guibbaud retrace le parcours de cette radio qui continue d’entretenir des liens très forts avec les citoyens.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE VALÉRIE GUIBBAUD Valérie Guibbaud

C’est grâce à un programme d’emploi du gouvernement fédéral que le projet de créer une radio communautaire sur la Rive-Sud a été lancé au milieu des années 1980. Pendant trois ans, Maurice Giroux, Pierre Legault et Pierre Grimard ont travaillé d’arrache-pied pour créer cette radio dont la fréquence avait au départ une puissance de 50 watts.

Les premiers studios ont été installés dans le presbytère de l’église anglicane St. Mark, à Longueuil. On s’est toutefois vite rendu compte que la charpente du bâtiment n’était pas assez solide pour soutenir la discothèque alors composée de nombreux vinyles et CD. Des travaux ont été nécessaires.

Le 15 novembre 1987, les auditeurs de la Rive-Sud ont enfin pu découvrir les émissions qui composaient les 168 heures d’antenne, dont 126 en direct. La première chanson qui a été présentée fut Un trou dans les nuages de Michel Rivard. Il faut dire que le FM 103,3 a toujours réservé une place de choix à la musique francophone.

Dix ans après sa mise à l’eau, la station a toutefois connu certaines difficultés. Il était difficile d’attirer des bénévoles, il y avait un grand roulement dans le personnel, des comptes étaient en souffrance… Éric Tétreault a alors pris les choses en main. Celui qui assure toujours la direction, en compagnie de France Dubé, a largement contribué à faire du FM 103,3 une radio de qualité.

En fait, quand on ne sait pas qu’il s’agit d’une radio communautaire, on pourrait croire qu’on écoute une station faisant partie d’un réseau commercial. L’habillage sonore (indicatif et ritournelles) lui confère un cadre professionnel.

Nous sommes loin de l’amateurisme, des animateurs qui butent sur les mots et des pépins techniques à la chaîne.

Il faut préciser que les animateurs et les journalistes qui sont en ondes entre 6 h et 18 h en semaine sont rémunérés. La station génère des revenus grâce à la publicité, le site web de la station est riche et vivant, et la grille d’émissions est variée et fort bien conçue. On a même lancé une radio HD anglophone entièrement consacrée à la musique country qui s’appelle Coyote New Country.

Bref, ce n’est pas pour rien que le FM 103,3 a souvent été récompensé et est reconnu comme l’une des meilleures radios communautaires au pays.

L’auditoire du FM 103,3 est large. Si on y vient pour faire des découvertes musicales de toutes sortes, on se branche également sur cette fréquence pour l’actualité locale. Cette radio parle aux citoyens de la Rive-Sud et de leur réalité. Lors de la crise du verglas de 1998 et de celle de la COVID-19, les patrons et animateurs ont compris l’importance d’un média de proximité comme le leur.

On aime à répéter que le secret du succès du FM 103,3 repose sur un mélange de préoccupations « locales et urbaines ».

Le FM 103,3 est aussi connu pour son célèbre bingo. Tous les samedis, des milliers d’auditeurs se branchent pour tenter de gagner les prix qui totalisent 5000 $.

Cette émission est populaire, mais elle est aussi très lucrative. Sur un chiffre d’affaires de 1,9 million par année, un million provient du bingo.

Grâce au travail rigoureux de Valérie Guibbaud, qui anime l’émission Dimanche on lit, on apprend que le FM 103,3 a permis à plusieurs talents d’éclore. C’est le cas de Gino Chouinard, Éric Nolin et Éric Martel. Caroline St-Hilaire, qui fut mairesse de Longueuil de 2009 à 2017, et Catherine Fournier, l’actuelle mairesse, ont également défilé derrière les micros de cette station.

L’ouvrage, dont le lancement a fait l’objet d’une grande fête jeudi soir dernier, est généreux en photos et témoignages. Valérie Guibbaud a pu compter sur Stéphane Gourde, archiviste de profession et animateur de l’excellente émission Dans le temps, diffusée le mercredi soir.

Vous me dites souvent que vous aimez la radio, que vous aimez découvrir de nouvelles émissions. Je vous invite à visiter le site du FM 103,3. Vous devriez y trouver votre compte.

Pour ma part, le menu de Vinyle 360 où le lounge, le disco, le vintage et la new wave sont à l’honneur me comble de bonheur. À bon entendeur !