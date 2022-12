Depuis janvier, nous avons enterré District 31, pleuré avec la gang des Bracelets rouges, bu de la DSTROY dans un chalet rustique, éteint la lumière du studio de Denis Lévesque et encouragé les « cool kids » de Big Brother Célébrités.

Cette dernière année de télé a été jalonnée de tributs à L’échappée, de cabochons qui vapotent dans un avion Sunwing et d’une enquête interminable sur la mort de Carole Lacombe dans 5e Rang.

Entre la mouffette punkette de Chanteurs masqués et les champions Marie-Josée et Jason de Révolution, le petit écran québécois nous a fait cligner des yeux pas mal plus rapidement que le journaliste alité dans STAT. Voici donc quelques tops et flops télévisuels de 2022.

Procureurs contre docteurs !

Le tomber du rideau de District 31 a peiné ses fans, mais a débouché sur une double dose de positif : nous visionnons maintenant deux très bonnes quotidiennes à 19 h, STAT et Indéfendable. Il y a des accros à la Dre Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément) et son vélo stationnaire, et il y a des adeptes de Me Léo Macdonald (Sébastien Delorme) et son vélo stationnaire. Comme à L’école des fans, tout le monde gagne !

Pleurs dans la pluie à l’Académie

L’élimination d’Audrey-Louise Beauséjour a ouvert — encore plus grand — le barrage des larmes à Star Académie. Pleurs dans les toilettes, pleurs dans l’autobus, pleurs pendant le « debriefing » de l’excellente Lara Fabian, pleurs au repos et pleurs dans les loisirs, ce fut l’année du papier mouchoir détrempé à Waterloo. Heureusement, le pertinent Gregory Charles a recadré ses élèves et Krystel Mongeau, plus douée, a éclipsé Éloi Cummings au fil d’arrivée.

Un crash qui fait du bien

Meilleure série québécoise de l’automne avec Chouchou de Noovo, Avant le crash de Radio-Canada a frappé fort avec des performances d’acteurs inspirés, un texte grinçant et une réalisation moderne de Stéphane Lapointe. Les personnages secondaires ont été tout aussi captivants, dont la patronne à deux visages Dominique Després (Marie-France Marcotte) de même que l’ado dégourdie Florence (Irlande Côté). Très hâte à la deuxième saison.

La chute de l’empire OD

Occupation double de Noovo a failli aboutir dans sa propre enveloppe rouge cet automne dans la foulée de l’exclusion — du jamais vu en 20 ans d’OD — des trois candidats aussi toxiques que désagréables. Frileux et hypocrites, les commanditaires ont amorcé un vaste exode, les épisodes d’OD Martinique ont été métamorphosés en ateliers de croissance personnelle (non à l’intimidation !) et Capitaine Twist a accroché sa cape. La populaire téléréalité survivra à ce fatras, mais dans quel état ?

Le bon true crime québécois

Oui, la télé américaine manufacture de prenantes séries de crime réel. Reste qu’il se fabrique également du saisissant true crime chez nous. Je pense à la bouleversante minisérie L’Ordre du Temple solaire sur la plateforme Vrai de Vidéotron, à Présumé innocent : L’affaire France Alain de la plateforme Crave, à Alpha_02 : Le mystère Alexandre Cazes de l’Extra de Tou.TV, aux Révélations chocs de la commission Charbonneau sur Crave, ainsi qu’à Marie-Soleil et Jean-Claude : Au-delà des étoiles, que l’on retrouve aussi sur Vrai de Vidéotron.

Du Agatha Christie en minisérie

Quelle série rafraîchissante et stressante qu’Aller simple de Noovo, un immense coup de cœur de l’hiver dernier. Un excentrique milliardaire invite six inconnus à son domaine de Val-Beaulac. L’hélicoptère qui transporte les convives se pose toutefois en catastrophe près d’un chalet truffé de caméras. Une première personne meurt de façon mystérieuse. Puis une deuxième. Et une autre. Qui tire les ficelles de ce week-end de terreur en nature ? C’est comme jouer à Clue en format télé.

Des thrillers couci-couça

Club illico a mis en ligne deux thrillers policiers qui ont été tièdes cette année, soit Lac-Noir et Motel Paradis. Lac-Noir promettait avec son aspect Twin Peaks, son effrayante créature des bois et son côté film d’horreur. Hélas, ce fut plutôt moyen comme résultat final. Même constat pour Motel Paradis : le mariage entre l’enquête policière et l’ésotérisme n’a pas été super réussi. Un sergent-détective se sert rarement de rêves ou de prémonitions pour rouvrir une enquête. C’est pas mal plus compliqué que ça. Parlez-en à la Dre St-Cyr de STAT, qui s’est battue pendant trois mois pour que la lumière se fasse sur le « suicide » de son copain François (Daniel Parent).

Les adieux aux téléromans

Il y a eu hécatombe chez les téléromans en 2022. Toute la vie, Une autre histoire et District 31 ont tiré leur révérence au printemps et TVA a confirmé la disparition prochaine de Nous, Hôtel, Les moments parfaits et L’échappée. Perso, je ne pense pas survivre à la mort de L’échappée et à ses stars d’Instagram comme Sissi l’impératrice, JaChamp19 et JennyBerry32. Aidez-moi !