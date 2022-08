Noël, joyeux Noël, bons baisers de Fort-de-France ! Oui, pour les accros d’Occupation double, c’est toujours Noël, le jour du déballage des candidatures des célibataires qui s’envoleront pour la Martinique en quête de a) Poppers bien fraîches, b) d’une garde-robe Ernest et c) de visibilité sur Instagram.

Utilisez mon code promo ODétox pour obtenir 10 % sur du thé amaigrissant ! Sur les 18 concurrents qui ont été présentés aux médias mercredi, une seule pratique cet ô combien subtil art de l’influence – #partenariat #ad – sur les réseaux sociaux. Il s’agit de la mannequin Florence Belzile, 23 ans, une fille à la fois « girly et tomboy » qui a déjà fréquenté l’acteur Joey Scarpellino ainsi que Karl Sabourin d’OD Afrique du Sud, un des touristatas ayant voyagé à Tulum en janvier avec la vapoteuse Sunwing et le pseudorappeur Senior.

Il y a un autre mannequin dans cette cuvée caribéenne d’OD, soit Isaack Matteau, 24 ans, de Saint-Charles-sur-Richelieu, qui a également été danseur nu, me dit-on. Ce bon Isaack multipliait les moues à la Zoolander devant les photographes mercredi et c’était tout aussi hilarant que malaisant.

Bien sûr, comment y échapper, il y a une trâlée de charpentiers-menuisiers, d’entrepreneurs en construction, de barmaids et de coiffeuses dans cette sixième saison d’OD sur Noovo que chapeaute un Jay Du Temple imberbe, qui a rasé moustache et barbe.

Selon la production, les deux coiffeuses ont déjà commencé à se taillader la frange en coulisse. Il s’agit de Koralie-Maya (un nom prédestiné pour OD), 22 ans, de Longueuil, qui mesure 5 pi 10 po et qui a des goûts de princesse (classique), de même que Virginie, 27 ans, de Québec, qui assume pleinement sa « face de bitch permanente ». Hé, ho, c’est son expression à elle, pas la mienne. Donnez-leur des ciseaux à bouts ronds pour éviter le carnage, s’il vous plaît.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les huit candidates d’OD

Chez les gars, Jonathan, 26 ans, de Saint-Basile-le-Grand, incarne à lui seul tous les clichés des téléréalités amoureuses. D’abord, il s’appelle Jonathan comme dans la parodie Je choisis Jonathan de Like-moi. Ensuite, il exerce les métiers de pompier et de charpentier-menuisier. Ding, ding, ding. Son principal rival s’appelle Marc-Olivier, 26 ans, de Saint-Bruno, un entrepreneur en construction de type Casanova de banlieue, qui ne perd jamais au jeu de l’amour, mais qui a de la difficulté à se stationner en parallèle.

Deux têtes dominantes ont émergé du côté des filles. La blonde Mégane, 26 ans, de Terrebonne, parle beaucoup et très fort. Mégane dirige une entreprise spécialisée dans la fabrication de selles haut de gamme. On parle ici de chevaux, évidemment, pas de l’autre affaire qui se fabrique en privé. Oui, je suis descendu à ce niveau-là dans le gag scatologique, merci.

Ex-copine de l’humoriste Simon Gouache, Dominique, 29 ans, de Montréal, travaille comme barmaid tout en terminant son baccalauréat en sexologie. Dominique embrasse gars, filles, « tout le monde est bienvenu », assure-t-elle.

Le plus sympathique du lot semble être le barbu Philippe, 27 ans, de Sainte-Anne-des-Lacs, lui aussi entrepreneur en construction et « animal de party » autodéclaré. Âgé de 29 ans, Jimy (avec un seul M, oui, oui), de Saint-Jean-sur-Richelieu, travaille comme carreleur, il adore le rodéo et il chante du country dans ses temps libres. Plus du type festival Lasso qu’Osheaga, Jimy est papa d’un garçon de 4 ans.

OD accueille également la comptable Claudia, 26 ans, de Repentigny, qui possède plusieurs personnalités, que voulez-vous, elle est née sous le signe du Gémeaux. Aïssa, 24 ans, de Montréal, étudie au baccalauréat en soins infirmiers, tandis que la chasseuse Clémence, 25 ans, de Montréal, œuvre dans les ventes et le marketing. Je ne miserais pas une caisse de Shaker sur la victoire de Clémence ou de Claudia, mettons.

Pour compléter la distribution, voici Dave, un Lavallois de 29 ans, entraîneur personnel et fan de boxe, de même que Walide, 28 ans, préposé aux bénéficiaires. Personne n’a vraiment compris en quoi consistait le métier du Montréalais Félix, 24 ans, un opérateur en procédés chimiques. Chose certaine, Félix s’exprime comme s’il avait inhalé trop de vapeurs d’un quelconque produit toxique.

En tant que barman au Warehouse de Montréal, Olivier, 24 ans, marche directement dans les traces du lion Kevin Lapierre et il capote sur les blondes, juste sur les blondes. Et pour nourrir les réseaux sociaux de tout ce beau monde bronzé, le photographe Michael, 22 ans, de Saint-Eustache, ne fournira sûrement pas à la tâche. Michael a un demi-frère qui pratique l’art de la drag, sachez-le ou sashay-le !

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE L’animateur Jay Du Temple a rasé barbe et moustache.

Jay Du Temple déroulera le tapis d’OD Martinique le dimanche 18 septembre à 18 h 30 sur Noovo. Les huit candidates y sélectionneront leurs futurs prétendants dans une cérémonie à l’aveugle.

Contrairement à la volumineuse édition de l’automne dernier, OD Martinique ne suivra qu’une seule aventure, sans s’éparpiller aux quatre vents. Bonne idée. Les villas où logeront les participants donnent directement sur la plage.

Avis à tous les détracteurs d’émissions Cupidon, sachez que les couples gagnants d’OD chez nous (Noémie et Vincent) et d’OD dans l’Ouest (Inès et Stevens) filent toujours un bonheur sans bisbille et sans Bulles de nuit. Lady Pagaille a raté son ODéfi, ici !