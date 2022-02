On dit de quelqu’un qu’il a bu le Kool-Aid quand il croit aveuglément en des trucs bizarres.

Quelqu’un d’embrigadé. Quelqu’un de crinqué. Quelqu’un d’hyper déterminé à convaincre son entourage d’embarquer dans un projet super méga extraordinaire. Pensez à une vendeuse trop motivée de produits de beauté dans sa voiture rose bonbon. Elle a bu son Kool-Aid d’entreprise.

Cette expression remonterait à 1978, alors que les membres de la secte du Temple du Peuple de Jim Jones, au Guyana, ont avalé des verres de Kool-Aid au raisin et au cyanure, ce qui a provoqué un massacre-suicide. Bilan des morts : 909, dont 304 enfants.

Dans L’échappée à TVA, la pauvre Jade (Charlotte Aubin) s’abreuve au Kool-Aid amer du gourou Jean-Simon (Steve Gagnon) depuis plusieurs mois déjà. Un Kool-Aid qui se consomme sous forme de jus vert, que concocte Astrid (Eléonore Loiselle) entre deux séances de « stick and poke ».

Lundi soir, l’épisode de L’échappée a pris des teintes jaunâtres d’Ordre du Temple solaire avec ses tatouages de sang humain, son énergie noire et ses vagues de suppression. Les leaders Jean-Simon et Jade ont pris la fuite – et vidé le frigo de ses fioles de poison – juste avant que la police ne se pointe au refuge brun de Saint-Pascal.

La pauvre Macha (Bénédicte Décary) était buzzée raide. Alex (Nathan Boutin) a allumé sur le tard. Et la sœur-témoin Joëlle (Laurie Babin) est restée, sans doute pour compléter son trapèze de réparation ou préparer un atelier d’autonomie économique.

Ce volet très Wild Wild Country et NXIVM de L’échappée me ramène toujours à cette question : à quand une série de fiction québécoise sur les rouages malsains d’une secte ? Pas en intrigue secondaire. En sujet principal.

Du style : huit heures au cœur d’un mouvement obscur et occulte, avec des rituels macabres et des fidèles possédés qui portent des capines blanches.

Une autre histoire de Chantal Cadieux a effleuré le sujet avec l’ancien groupe spirituel de Patricia (Marie Turgeon). District 31 de Luc Dionne y a touché brièvement avec l’ayahuasca que consommaient les membres du Centre de l’éveil universel.

Il y a aussi eu le mauvais film sur Moïse Thériault en 2002 avec Luc Picard dans le rôle du Messie barbu. Ces histoires sectaires sont pourtant des aimants à cotes d’écoute. Je regarderais volontiers une minisérie sur Moïse Thériault, revisitée par un Gilles Desjardins (Les pays d’en haut), par exemple, en frissonnant et en sirotant une boisson que j’aurais moi-même versée, merci.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Patrick Huard quitte La tour, un excellent talk-show qu’il a piloté pendant deux ans.

S’il y en a un qui ne boit le Kool-Aid de personne, c’est bien Patrick Huard. L’animateur a surpris ses fans – et le milieu du showbiz – en annonçant qu’il renonçait à La tour, un excellent talk-show quotidien qu’il a créé et piloté avec agilité pendant deux ans.

Le comédien et humoriste cède le bail de son loft à une personne dont l’identité n’a pas été dévoilée. Car oui, malgré le départ du capitaine Huard, La tour restera bien droite en septembre à TVA. Mais dans quelle plage horaire ?

TVA a multiplié les tentatives pour mettre au tapis District 31. Rien n’a fonctionné, même si La tour a bien résisté à la popularité fulgurante de la gang du 31.

Avec le départ annoncé – et attristant – de District 31, une brèche s’ouvre pour TVA : la chaîne de Québecor y logera-t-elle sa nouvelle série quotidienne Indéfendable pour conquérir le très payant créneau de 19 h ?

Il s’agirait de la chose logique à faire. La case de 19 h est cruciale dans une soirée de programmation.

Si un réseau réussit à y amener plus d’un million de paires d’yeux, il y a de bonnes chances que ces gens demeurent au poste pour l’émission suivante, et la suivante, et c’est tout le reste de la grille qui profite de cet effet de levier.

Radio-Canada déposera elle aussi une nouvelle série de fiction quotidienne à 19 h, mais son projet est loin d’être aussi avancé que celui de TVA. Les tournages d’Indéfendable, une série campée dans le monde des avocats, ont démarré le jour de la Saint-Valentin avec Sébastien Delorme dans le rôle principal.

Dans Indéfendable, écrite par Nadine Bismuth (Un lien familial), vous verrez notamment Anne-Élisabeth Bossé, Marilyse Bourke, Mathieu Baron, Mikhaïl Ahooja, Martin-David Peters, Marie-Ève Perron et Nour Belkhiria.

Pour revenir à Patrick Huard, il a été un hôte exemplaire à La tour. Il a fait preuve d’écoute, d’ouverture, de curiosité, d’humour et de gros bon sens, ce qui manque cruellement dans notre télé. La personne qui le remplacera aura d’immenses souliers à chausser.

Patrick Huard souhaite maintenant se concentrer sur des projets de fiction. Il prépare actuellement une minisérie sur la vie du pilote mercenaire Raymond Boulanger pour Bell Média.

Et comme Patrick Huard est un mixologue aguerri, il saura doser les ingrédients pour faire de sa série un cocktail parfaitement équilibré, sans arrière-goût de Kool-Aid trop sucré.