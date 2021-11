Chroniques

Voir un ami sombrer

Avant même la sortie du documentaire Dehors Serge dehors le 19 novembre, auparavant présenté dans le cadre des Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) qui s’ouvrent ce mercredi, un certain émoi s’est emparé des réseaux sociaux. À la seule vue de la bande-annonce, où l’on apprend que le comédien Serge Thériault, en proie à une grave dépression, n’est pas sorti de chez lui depuis six ans, on s’est inquiété que tout cela ne soit que du voyeurisme. Or, il n’en est rien, au contraire.