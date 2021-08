Il y aura des morts dans les premières semaines de District 31 à Radio-Canada. La productrice Fabienne Larouche parle d’un gros électrochoc pour la sixième saison du populaire feuilleton, qui redécolle le lundi 13 septembre à 19 h.

« On va pleurer beaucoup, beaucoup, beaucoup », précise Fabienne Larouche en entrevue téléphonique. Alerte au nouveau personnage : l’acteur Denis Bouchard campera un ex-policier qui sortira de sa retraite pour aider la gang du 31 à résoudre une vieille affaire. Bien sûr, l’auteur Luc Dionne reviendra sur la finale explosive du printemps dernier, qui a ramené en ville le psychopathe Yanick Dubeau (Patrice Godin) de même que l’énigmatique Miss BBQ (Charlotte Legault), détentrice de précieuses informations dans la quête de vengeance de la pugnace Mélissa Corbeil (Brigitte Paquette). Ah oui, Bruno Gagné (Michel Charette) tombe dans le fin fond du baril.

J’ai vu lundi les aperçus de toutes les séries de fiction de Radio-Canada, et le menu d’automne semble plus goûteux que celui du Carré vert dans 5e Rang. Commençons par Discussions avec mes parents (13 septembre), où Rollande (Marie-Ginette Guay) rencontrera enfin son idole, nulle autre que la romancière Danielle Cuivre, incarnée par Sophie Faucher. Eh oui, l’auteure de best-sellers tels Amour complexe avec le facteur humidex ou Le plombier qui provoquait des fuites est québécoise. Et grâce à un concours, la groupie Rollande organisera le lancement du dernier livre de Mme Cuivre. La comédienne Brigitte Lafleur se joint à Discussions avec mes parents dans le rôle d’une agente d’immeubles hyper motivée.

Dans Toute la vie (14 septembre), Christophe L’Allier (Roy Dupuis) se collettera avec la nouvelle directrice pédagogique de l’école Marie-Labrecque, Claudie Marchesseau (Marie-Pierre Labrecque), qui manque cruellement d’expérience sur le terrain.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Roy Dupuis reprend le rôle de Christophe L'Allier dans Toute la vie

N’oublions pas que Tina Carpentier-Trudel (Hélène Bourgeois Leclerc) avait démissionné à la fin de la saison dernière. Se tiendra-t-elle à l’écart de Marie-Labrecque bien longtemps ? Ça serait fort étonnant, selon Nostradumas.

Parmi les nouvelles pensionnaires de l’école, il y aura Rosalie (Camille Felton), une jeune femme « très à droite ». Il y aura aussi Lucas (Lé Aubin), un jeune Italo-Québécois qui apprendra qu’il/elle est enceinte en pleine démarche de changement de sexe. Bernard Fortin se pointera dans la peau d’un impresario très connu qui a une relation pas nette avec sa petite-fille.

Le crime organisé secouera davantage le village de Valmont dans 5e Rang (14 septembre). La comédienne Julie Renault récupère le personnage de Kim, que Catherine Brunet a délaissé pour se consacrer à deux autres séries télé. Aux dernières nouvelles, Gladys (Julie Roussel) était prisonnière des griffes du méchant Benoit Mayrand (Michel Perron). Elle ne mourra pas, évidemment. Fred (Maxim Gaudette) ne pourrait pas vivre sans ses smoothies verts. Et l’enquête sur le tueur en série se bouclera, enfin.

L’action d’Une autre histoire (13 septembre) reprend deux mois après l’explosion de la voiture d’Anémone (Marina Orsini). Honnêtement, tuer le personnage principal d’un téléroman ne tiendrait pas la route ici. Gageons que notre bonne Manon/Anémone a encore quelques verres de limoncello à siroter en écoutant de la salsa.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Une partie de la distribution du soap Nuit Blanche

Le soap Nuit blanche, qui débute le lundi 13 septembre à 21 h, nous téléporte dans une famille riche, dont la matriarche Loulou Hébert (France Castel) dirige une entreprise à la Lise Watier. Mort suspecte, intrigues de polars et secrets familiaux qui remontent à la surface, Nuit blanche s’annonce enivrant et capiteux (gag de parfum ici). La distribution réunit également Jean-Philippe Perras, Valérie Blais, Marilyse Bourke, Simon Pigeon, Rose-Marie Perreault, Antoine Pilon et Nico Racicot.

L’excellente minisérie Après, mettant en vedette Karine Vanasse, jouera les mercredis à 21 h à partir du 15 septembre. Dans ce drame poignant, un village tranquille des Laurentides se remet péniblement d’une fusillade à l’épicerie. À ajouter sur votre liste (déjà longue).

À partir du mercredi 27 octobre, toujours à 21 h, place au troisième chapitre de Plan B avec Anne-Élisabeth Bossé dans le rôle principal, celui d’une policière de Montréal qui perd foi en sa profession. Quoi de mieux que Plan B pour reculer la cassette et effacer ses erreurs ?

Plusieurs titres sortiront de l’Extra de Tou.TV pour atterrir dans la grille hivernale, dont L’œil du cyclone, la deuxième saison des Mecs et Survivre à ses enfants.

Radio-Canada conserve aussi pour janvier 2022 deux nouvelles séries manufacturées par Fabienne Larouche, soit Doute raisonnable avec Julie Perreault et Sans rendez-vous avec Magalie Lépine-Blondeau. Doute raisonnable, qui s’inscrit dans la lignée de Fortier, suit une escouade vouée aux crimes sexuels et dirigée par Alice Martin (Julie Perreault).

Sans rendez-vous, qui dérive d’un concept australien, nous amène dans une clinique de santé sexuelle, où travaille l’infirmière-sexologue Sarah (Magalie Lépine-Blondeau) et ses collègues dysfonctionnels. Avis aux oreilles chastes, les textes seront crus.

Du côté de Tout le monde en parle, de retour le 26 septembre à 20 h, Anaïs Favron (huit épisodes), Alexandre Barrette (huit épisodes) et des invités en rotation (huit épisodes) seconderont Guy A. Lepage toute la saison. L’émission conserve son format en direct et ne permettra pas, pour le moment, d’accueillir du public en studio.

Avec sa moyenne d’écoute de 1 250 000 téléspectateurs, en hausse de 20 % par rapport à l’an passé, En direct de l’univers reste – bien sûr – à l’horaire et accueillera notamment Sonia Benezra, Roxane Bruneau, Michèle Richard et Isabelle Boulay.

Regardé par 1 039 000 mordus, Infoman entame sa 22e saison le 16 septembre, et avec la campagne électorale au fédéral de même que les élections à Montréal, Jean-René Dufort ne manquera pas de bon matériel.

Des émissions phares comme Au suivant, 100 Génies, Les enfants de la télé, On va se le dire, Prière de ne pas envoyer de fleurs et Silence, on joue ! reviennent toutes en ondes à partir du 13 septembre.

Chez ARTV, le magazine le plus populaire de la chaîne, C’est juste de la TV, recommence le vendredi 10 septembre à 21 h avec le nouveau collaborateur Alex Perron, qui succède à Nicolas Ouellet.

Et quand pourrons-nous voir la cinquième saison de Notre vie ?, m’avez-vous demandé pendant tout l’été. Patience, les amis. C’est prévu pour décembre.