MU est arrivé au moment où les Habitations se décloisonnaient.

Le complexe est maintenant plus vert, plus ouvert. Il y a deux jardins communautaires, des ruches. On n’hésite plus à traverser les Habitations Jeanne-Mance aujourd’hui, alors qu’on les contournait auparavant, sans y jeter un coup d’œil.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le verger du complexe, à la fonte des neiges. Les Habitations Jeanne-Mance ont aussi des arbres fruitiers à la disposition de tous.

Les plus curieux ou observateurs prennent le temps de regarder les murales, les mosaïques et toutes les pépites d’art laissées par MU.

MU a créé un milieu de vie plus dynamique qui a percolé sur plein d’autres changements qui ont donné beaucoup de fierté et de dignité aux gens qui vivent ici. Elizabeth-Ann Doyle

« La fierté est née de la contribution de MU », confirme Patricia Bouchard, qui est directrice générale depuis 2021.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Patricia Bouchard, directrice des Habitations Jeanne-Mance, tient une pièce qui a été réalisée lors d’ateliers que les enfants font avec les animateurs de MU.

« On est sortis de la honte et on est vraiment venus rayonner. MU nous a aidés à rayonner, dit-elle. Ça crée un sentiment d’appartenance pour les résidants. Quand ils voient des touristes qui viennent voir des œuvres sur le site, ils sont fiers. »