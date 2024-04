De passage samedi à l’émission Tout peut arriver, sur les ondes d’ICI Première, la chanteuse Marjo a fait une étonnante révélation. Jean Millaire, son complice de la première heure, et elle seraient en train de travailler à de nouvelles chansons.

Évoquant la chanson S’il fallait, créée en 1995, qui annonce sa séparation avec le compositeur, elle a d’abord parlé de cette douloureuse étape. « On était un duo. On était vraiment ensemble. […] En perdant Jean, je perdais la moitié de mon âme musicale. Ce ne fut pas facile. Je n’ai pas cherché ailleurs. C’était mon Jean. Si je n’ai plus Jean, je n’ai plus de musique. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Marjo en spectacle l’été dernier

Et puis, elle a ajouté : « Là, il revient ! Il s’en vient ! » « Êtes-vous en train de nous dire que ça va repartir ? », a alors demandé l’animatrice Marie-Louise Arsenault. « Ça se pourrait-tu ? Oui, ça se peut », a répondu Marjo avant d’y aller d’un grand éclat de rire.

Marjo a raconté que Jean Millaire lui a confié de nouvelles musiques il y a environ trois ans, mais les aléas de la vie ont mis un frein au projet (décès de sa mère). Elle a ensuite enregistré des paroles sur une « enregistreuse boboche ». Les deux artistes en sont là pour le moment.

Marjo et Jean Millaire ont créé les chansons des disques Celle qui va, Tant qu’il y aura des enfants et Bohémienne qui ont tous obtenu un énorme succès.

Lors de cette entrevue d’une vingtaine de minutes, Marjo a offert en direct une version endiablée de son succès J’lâche pas qui a montré que la reine québécoise du rock’n’roll n’est pas prête à céder sa couronne.