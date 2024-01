Quelques suggestions d’évènements culturels hivernaux pour se divertir et se réchauffer durant les prochains mois

Igloofest

Dès le 18 janvier, les amateurs de musique électronique pourront faire de l’hiver une fête en célébrant pendant quatre fins de semaine durant l’Igloofest. De grands noms sont à l’affiche, dont le populaire Diplo, Miss Monique, Armin van Buuren et la Canadienne REZZ. Tous feront danser les festivaliers dans le froid du Vieux-Port de Montréal. Comme chaque année, des activités gratuites de jour, plus familiales, seront organisées le samedi. Et les soirées Après-Ski, qui se prolongent durant la nuit, permettront à ceux qui le souhaitent de festoyer des heures durant. Marc Rebillet et Partiboi69 assureront la soirée d’ouverture de ce 16e Igloofest.

Les week-ends, du 18 janvier au 10 février

Marissa Groguhé, La Presse

Montréal en lumière

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Montréal en lumière 2019

Le 25e festival Montréal en lumière se déroulera du 22 février au 3 mars dans les rues et les salles du Quartier des spectacles de Montréal. À l’occasion de cet anniversaire, Lisa LeBlanc, Shay Lia, Half Moon Run, Kid Koala, Kronos Quartet et Miro présenteront des concerts à la salle Wilfrid-Pelletier, au Studio TD ou encore au MTELUS. Une foule d’autres spectacles, ceux-là présentés à l’extérieur, seront prochainement annoncés. La programmation de la Nuit blanche, qui a également lieu dans le cadre de Montréal en lumière, sera aussi dévoilée sous peu.

Du 23 février au 3 mars

Marissa Groguhé, La Presse

Carnaval de Québec

PHOTO ARCHIVES LE SOLEIL Scène croquée au Carnaval de Québec en 2022

L’emblématique Carnaval de Québec – le 70e ! – se déroule à partir du 25 janvier dans différents lieux de la capitale nationale. Les possibilités d’activités hivernales sont nombreuses – glissade, patin, jardin de sculptures de glace, etc. La programmation musicale inclut notamment Loud (2 février), Claudia Bouvette (le 3 février), Bleu Jeans Bleu et Marilyne Léonard (le 9 février) et une soirée disco (le 10 février) animée par le Boogie Wonder Band, qui célèbre ses 25 années d’existence. Sans oublier les incontournables défilés de nuit : le 3 février dans le quartier Limoilou et le 10 sur Grande Allée.

Du 25 janvier au 11 février

Alexandre Vigneault, La Presse