Avec la multiplication des salles, les amateurs d’art vivant loin des métropoles culturelles ont désormais l’embarras du choix en matière de spectacles. La crème des pièces de Montréal et de Québec voyage plus que jamais sur les routes, à l’exemple des humoristes et des vedettes de la chanson.

Créées à Montréal ou à Québec, présentées partout

De nombreuses pièces de théâtre présentées récemment à Montréal le seront ailleurs au Québec d’ici l’été. C’est le cas notamment de Projet Polytechnique, Vous êtes animal, Le misanthrope, Rose et la machine, Zéro et La machine de Turing. La pièce Manikanetish, présentée en mars 2023 chez Duceppe, passera dans une vingtaine de villes, dont Pessamit et Sept-Îles. Quant au bal théâtral Pisser debout sans lever sa jupe, il sera de retour au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui en avril avant de visiter Québec, Rimouski et Gaspé. Les spectacles créés à l’origine dans la capitale québécoise ne sont pas en reste. On n’a qu’à penser au spectacle de théâtre-documentaire Run de lait ou encore aux solos S’aimer ben paquetée (défendu par Ariel Charest) ou encore Maurice, un petit bijou signé et interprété par Anne-Marie Olivier, qui essaimeront dans la province eux aussi.

Stéphanie Morin, La Presse

Comédies musicales et théâtre d’été… en hiver !

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La comédie musicale Pub Royal, des Cowboys Fringants et du collectif de cirque Les 7 Doigts, passera par Trois-Rivières en mai.

Plusieurs comédies musicales ou pièces de théâtre d’été sont aussi en tournée. Le spectacle La Corriveau – la soif des corbeaux visitera 17 villes d’ici au 13 avril, tandis que la comédie musicale Lili St-Cyr amorcera sa tournée québécoise à Granby le 1er mars. Pub royal, des Cowboys Fringants et du collectif de cirque Les 7 Doigts, débarquera à Trois-Rivières en mai. Aussi à noter, la pièce Silence on tourne sera de passage dans 13 villes ce printemps, tandis que Symphorien et Le placard poursuivront leur tournée.

Stéphanie Morin, La Presse

Chanson en tous genres

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le groupe Salebarbes reprend sa tournée dès le mois de février.

Il ne se vend presque plus de disques, mais il y aura de l’action sur les scènes partout en province. Salebarbes reprend dès février sa tournée déjà triomphale qui doit s’achever en décembre 2024 au Centre Vidéotron de Québec. Alexandra Stréliski passera la majeure partie de l’année au Québec, même si sa carrière à l’étranger est florissante. Émile Bilodeau, Philippe Brach, Sara Dufour et Isabelle Boulay sillonneront eux aussi la province. Karkwa, dont le retour devait être momentané, a annoncé des concerts dans plusieurs villes en mars. Enfin, rappelons qu’un spectacle consacré aux chansons de Nicole Martin sera aussi en tournée dans de nombreuses régions du Québec.

Alexandre Vigneault, La Presse

La poésie de l’humour

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Rosalie Vaillancourt présente MILF le 9 avril au Gesù.

L’art de coiffer son spectacle d’humour d’un bon titre est un défi qui en a vu plusieurs périr. Saluons ainsi la poésie des titres de trois tournées à voir partout au Québec, dont les premières montréalaises auront lieu cet hiver : Les imparfaits bonheurs… et autres tutti quanti de la vie du vétéran Mario Jean (le 5 mars au Théâtre Maisonneuve), Pas besoin d’ajouter la sauce du (pas si) nouveau venu Neev (le 26 mars à l’Olympia) et Ahh Caramel… de l’aimable Martin Vachon (le 7 mai à l’Olympia). Parlant de poètes : Mike Ward remonte sur scène avec Modeste (première au Club Soda le 10 avril) et Rosalie Vaillancourt avec MILF (première le 9 avril au Gesù).

Dominic Tardif, La Presse