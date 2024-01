Un spectacle de Robert Lepage fusionnant lutte et art de cirque. Le parcours de migrants dansé sur des musiques de Sting. L’adaptation scénique d’une des ultimes créations de Marie-Claire Blais. La saison regorge de spectacles qui éveillent notre curiosité. En voici dix, classés par ordre chronologique.

Judy

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE L’auteure et metteure en scène Gabrielle Lessard en 2017

Cette production inspirée de l’œuvre de l’artiste féministe Judy Chicago est l’une des créations les plus attendues de la rentrée théâtrale. L’auteure et metteure en scène Gabrielle Lessard propose avec sa nouvelle pièce une réflexion sur la liberté artistique, l’identité et la résistance face aux forces antagonistes de la société. « Judy souligne l’importance de l’art en tant que force de changement et célèbre la capacité de l’individu à se réinventer et à défier les normes sociales établies », écrit-on sur le site du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, où sera présenté le spectacle défendu par sept interprètes.

Luc Boulanger, La Presse

Du 29 janvier au 17 février, dans la salle Michelle-Rossignol du Théâtre d’Aujourd’hui

Riopelle grandeur nature

PHOTO DAMIAN SIQUEIROS, FOURNIE PAR LES 7 DOIGTS Les artistes de cirque Claire Hopson et Guillaume Paquin

Pour clore l’année du centenaire de Jean Paul Riopelle, Les 7 Doigts ont créé un spectacle immersif au cours duquel environ 150 des œuvres les plus emblématiques du célèbre peintre seront projetées à 360 degrés. Sur scène, des artistes de cirque se fondront dans cette imagerie comme avec ce numéro de danse acrobatique, exécuté avec des capteurs de mouvements à l’infrarouge, qui participera à créer en temps réel une mosaïque numérique typique des grandes toiles des années 1950. Parallèlement à ce spectacle, une exposition multimédia des œuvres de Riopelle sera présentée dans un studio adjacent.

Jean Siag, La Presse

Du 13 février au 10 mars au Studio des 7 Doigts (2111, boulevard Saint-Laurent)

Les ânes sœurs

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Yves Jacques et Mathieu Quesnel vont créer Les ânes sœurs.

Yves Jacques et Mathieu Quesnel forment un duo étonnant dans le milieu théâtral québécois. Amis et complices tant sur scène que dans la vie, la vedette du Déclin de l’empire américain et l’acteur de SNL Québec collaborent à nouveau à une création prometteuse sur les planches du Théâtre Espace Libre, cet hiver, intitulée Les ânes sœurs. « Cette comédie intime met en scène de façon décalée et avec une bonne dose d’humour l’histoire de deux hommes qui tentent de vaincre la solitude à leur manière », résume le communiqué. Une célébration de la vie, du théâtre et l’amitié intergénérationnelle.

Luc Boulanger, La Presse

Du 20 février au 2 mars à L’Espace Libre

SLAM !

PHOTO STÉPHANE BOURGEOIS, FOURNIE PAR LE DIAMANT SLAM !

On connaît la passion de Robert Lepage pour la lutte, mais aussi son penchant pour le cirque. Le metteur en scène combine pour la première fois ces deux passions en faisant équipe avec le collectif de Québec Flip Fabrique pour nous présenter SLAM !, « un gala de lutte où se côtoient coups de poing, coups de gueule et coups de théâtre », qui mettra en scène huit artistes de cirque. Ce show d’« hyperthéâtre » mis en scène par Lepage est coproduit par Le Diamant et la Tohu, qui accueillera ce spectacle quelques semaines plus tard à Montréal.

Jean Siag, La Presse

Du 5 au 9 mars au Diamant de Québec, puis du 19 mars au 7 avril à la Tohu

5 balles dans la tête

PHOTO RICHMOND LAM, FOURNIE PAR LA LICORNE Maxim Gaudette, Sylvie De Morais et Éric Robidoux partageront la scène dans la pièce 5 balles dans la tête.

L’autrice Roxanne Bouchard s’est immergée dans l’univers de l’armée canadienne pour en rapporter les témoignages d’une trentaine de militaires « ayant vécu l’Afghanistan ». Les soldats se sont dévoilés au point d’ébranler les convictions les plus profondes de celle qui leur faisait face. Cette matière sensible est au cœur de la pièce 5 balles dans la tête, mise en scène par François Bernier et défendue par une solide distribution de huit interprètes, dont Maxim Gaudette, Éric Robidoux et Sylvie De Morais. Un spectacle qui promet d’être confrontant.

Stéphanie Morin, La Presse

Du 5 au 30 mars à La Licorne

Message in a Bottle

PHOTO LYNN THEISEN, FOURNIE PAR DANSE DANSE Message in a Bottle se déploie sur la musique de Sting.

Les plus grands succès de Sting – Every Breath You Take, Roxanne, Every Little Thing She Does Is Magic, Walking On The Moon, etc. – seront mis en mouvement par la chorégraphe britannique Kate Prince, connue pour avoir faire rayonner la danse de rue dans son pays. Sur scène, les 15 interprètes de la compagnie ZooNation se meuvent au fil de 28 tableaux dansés qui s’inspirent du drame des migrants pour raconter une aventure humaine périlleuse, certes, mais portée par l’espoir, la joie et la résilience. Une soirée qui promet d’en mettre plein la vue et les oreilles, coproduction du réputé Sadler’s Wells Theater et de Universal Music UK, présentée par le diffuseur Danse Danse.

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Du 12 au 16 mars, à la salle Wilfrid-Pelletier

La mouette

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Le comédien Renaud Lacelle-Bourdon fait partie de la distribution de La mouette.

« Une jeune fille passe toute sa vie sur le rivage d’un lac. Elle aime le lac, comme une mouette, et elle est heureuse et libre, comme une mouette. Mais un homme arrive par hasard et, quand il la voit, par désœuvrement, la fait périr… Comme une mouette. » Contrairement à Trigorine dans sa pièce, Tchekhov n’a pas besoin de sujet pour nous émouvoir avec son théâtre qui mélange le profond, l’insignifiant, le sublime et le ridicule… Comme la vie. Catherine Vidal signe la mise en scène de ce classique du théâtre russe, adapté par Guillaume Corbeil, avec entre autres les comédiens Renaud Lacelle-Bourdon et Macha Limonchik.

Luc Boulanger, La Presse

Du 12 au 30 mars au Prospero ; et du 11 au 13 avril au Théâtre français du CNA, à Ottawa

Un cœur habité de mille voix

PHOTO MAXYME G. DELISLE, FOURNIE PAR ESPACE GO Louise Laprade est l’une des interprètes de renom qui porteront sur scène la pièce Un cœur habité de mille voix.

Dire que cette pièce est attendue relève de l’euphémisme. Imaginez : les mots incantatoires de Marie-Claire Blais (tirés du dernier roman publié de son vivant), adaptés par Kevin Lambert et portés par une distribution multiétoilée qui comprend notamment Louise Laprade, Christiane Pasquier, Jean Marchand et Sylvie Léonard ! De plus, Denis Marleau et Stéphanie Jasmin se chargeront de diriger ce spectacle qui raconte la fin de vie d’un transsexuel de 93 ans et rappelle les grands moments de militantisme pour les droits des personnes homosexuelles qui ont marqué le siècle dernier.

Stéphanie Morin, La Presse

Du 2 au 28 avril à Espace Go

Symphonie de cœurs

PHOTO KEVIN CALIXTE, FOURNIE PAR DANSE DANSE Rhodnie Désir présente sa première œuvre sur grand plateau, Symphonie de cœurs.

La géniale Rhodnie Désir (lauréate du Grand Prix de la danse 2020 et artiste associée à la Place des Arts) fait le pari d’un tout premier spectacle à grand déploiement, réunissant 15 interprètes et 60 musiciens de l’Orchestre Métropolitain dirigés par Yannick Nézet-Séguin. C’est le cœur, ses pulsations, ses chavirements, qui a inspiré l’artiste à l’approche documentaire. Se nourrissant des témoignages de spécialistes de l’Institut de cardiologie de Montréal, elle crée pour ses interprètes une gestuelle inspirée de battements du cœur, mais aussi de ses failles et débordements, sur une trame musicale créée en collaboration avec Jorane, le concepteur sonore Engone Endong, le house band de sa compagnie, RD Créations, et l’OM, le tout accompagné de projections immersives de l’ONF. Soufflant !

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Du 4 au 6 avril, à la salle Wilfrid-Pelletier

Lysis

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Bénédicte Décary incarnera le personnage de Lysis dans la pièce du même nom.

Deux fois, ce spectacle à grand déploiement s’est fait couper les ailes par la pandémie. L’attente est terminée : le public pourra enfin goûter à cette adaptation de l’œuvre d’Aristophane par Fanny Britt et Alexia Bürger, mise en scène par Lorraine Pintal. Bénédicte Décary incarne cette Lysis en colère prête à tout pour que cessent les iniquités. Sa solution : inciter les femmes à entreprendre une grève de la reproduction. Une lutte qui promet de secouer l’héroïne dans toutes les sphères de son existence. Cet ambitieux spectacle rassemblera près de 20 interprètes et musiciennes autour de concepteurs de talent, dont Philippe Brault à la musique.

Stéphanie Morin, La Presse

Du 7 mai au 1er juin au Théâtre du Nouveau Monde