Sous les flocons de neige ou au chaud à l’intérieur, voici quatre suggestions de sorties familiales pour bien commencer l’année.

Célébrer l’hiver à Laval

Bataille de boules de neige, course à obstacles, atelier de sculpture sur neige, disco sur patins... Ce n’est qu’un aperçu des nombreuses activités proposées dans le cadre de la 17e édition de Laval en blanc, qui se tiendra du 26 au 28 janvier, au Centre de la nature. Différents spectacles, dont un concert du groupe pour enfants Les Petites Tounes, et un feu d’artifice égaieront également ces festivités hivernales gratuites.

Laval en blanc, du 26 au 28 janvier, au Centre de la nature de Laval

Voyager au théâtre

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Nora la trotteuse

Partez en voyage à la découverte de l’inconnu avec Nora la trotteuse. Dans ce spectacle de marionnettes destiné aux 4 ans et plus, on suit le voyage d’une fillette dont le précieux foulard s’envole au moment où elle entame son aventure. Alors qu’elle tente de retrouver ce présent offert par ses grands-parents, elle fait de surprenantes rencontres. Une pièce qui met en valeur non seulement l’art de la marionnette, mais aussi le dessin et la musique.

La pièce Nora la trotteuse est présentée à la maison de la culture Claude-Léveillée, à Montréal, le 27 janvier à 15 h. Quatre autres représentations sont prévues dans la métropole en février.

Bricoler au musée

PHOTO JEAN-FRANÇOIS BRIÈRE, FOURNIE PAR LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL L’atelier « Farfelus hurluberlus » est offert les week-ends jusqu’au 28 janvier.

Les jeunes visiteurs du Musée des beaux-arts de Montréal et leurs parents sont invités à exprimer leur créativité. Lors de l’atelier « Farfelus hurluberlus », ils pourront déployer leur imagination et confectionner de drôles de personnages à partir de matériaux mixtes. Leur création aura-t-elle un cou élancé ? De courtes jambes ? D’énormes pieds ? Les tout-petits, de 2 à 5 ans, peuvent quant à eux prendre part à l’atelier « Cocos comiques » et concevoir un personnage fantaisiste éphémère. À noter que l’entrée au musée est gratuite pour les 20 ans et moins.

Farfelus hurluberlus, les samedis et dimanches, de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 15 h 30, jusqu’au 28 janvier

Cocos comiques, les samedis et dimanches, de 10 h 15 à 11 h et de 11 h 15 à 12 h, jusqu’au 28 janvier

Danser en plein air

PHOTO FOURNIE PAR LE RÉCRÉOPARC Le sentier glacé du RécéoParc

Musique et plein air. Voici la combinaison gagnante des Rendez-vous polaires du RécréoParc de Sainte-Catherine. Situé à deux pas de Montréal, en bordure du fleuve Saint-Laurent, l’endroit propose trois samedis d’activités spéciales en janvier et en février. Le tout commence le 20 janvier avec une journée « défis extrêmes », lors de laquelle petits et grands devront grimper, ramper et escalader pour surmonter une série d’obstacles dans un parcours divertissant. En soirée, un DJ fera danser la foule au son de la musique des années 1970 et 1980. Sur place, il est également possible de faire du ski de fond, de la raquette ou du patin, lorsque les conditions météorologiques le permettent.

Le 20 janvier et les 3 et 10 février, dès midi