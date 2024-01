Waxahatchee, The Smile, Valence, The Black Keys, Ariana Grande et Benjamin Epps

La nouvelle année musicale débute avec plusieurs nouvelles – et bonnes ! – chansons. Voici un rapide tour d’horizon des récentes sorties.

Waxahatchee, Right Back to It (feat. MJ Lenderman)

L’amour n’est pas un long fleuve tranquille, contrairement au cours d’eau sur lequel navigue doucement Katie Crutchfield dans le vidéoclip de Right Back to It, une ensorcelante ode aux détours que prennent les relations qui durent, dans la lignée de Saint Cloud, l’album qui avait permis à Waxahatchee de s’inscrire en 2020 dans pas mal tous les palmarès de fin d’année. La présence à la voix et à la guitare du prodige MJ Lenderman ne vient quant à elle que cimenter une impression qui nous chatouillait depuis longtemps : ils sont les Linda Ronstadt et Neil Young de leur génération.

Dominic Tardif, La Presse

The Smile, Friend of a Friend

PHOTO CAROLINE GRÉGOIRE, ARCHIVES LE SOLEIL The Smile au parc de la Francophonie, le 14 juillet 2023

On se sent d’abord chez Radiohead au tournant du millénaire au début de Friend of a Friend. Puis, le morceau, dominé par le piano martelé de Thom Yorke et des violons planants, remonte le temps et finit par évoquer une version délicatement psychédélique des Beatles. Opulente, mélodramatique et atmosphérique, cette chanson laisse présager que le deuxième album de The Smile, Wall of Eyes, à paraître le 26 janvier, sera profondément mélancolique. Ce qui n’étonne guère, connaissant le ton du chanteur de Radiohead. Ce sentiment est confirmé par la pièce titre du disque à venir et Bending Hectic, morceau fleuve à la finale bleu tempête, aussi dévoilés ces derniers mois.

Alexandre Vigneault, La Presse

Benjamin Epps, Belle rage

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @BENJAMINEPPSOFF Benjamin Epps

« Prochaine station : Rosemont ». Si vous entendez ces trois mots, c’est que vous êtes dans le métro de Montréal ou que le beat de la chanson que vous écoutez est l’œuvre de Danny Ill. À la fin de 2023, le Français Benjamin Epps a posé ses rimes sur un rythme bien sinistre du producteur montréalais. MC fort respecté de l’Hexagone, qui compte quelques chansons accumulant des millions d’écoutes, Epps a fait de Belle rage l’un des extraits de l’EP Ready for War, paru le 1er décembre. Danny Ill est également derrière la trame sonore de Chien Mangé Chien, lancé l’an dernier par le rappeur Montréalais Fléau Dicaprio. Cru et coloré, l’album n’est pas pour les oreilles sensibles, mais se démarque par sa maîtrise et sa singularité.

Pascal LeBlanc, La Presse

Valence, Emmanuelle

PHOTO ELIZABETH LANDRY, FOURNIE PAR CHIVI CHIVI Valence

Grand gagnant des Francouvertes en 2020, Valence sortira son deuxième album, La nuit s’achève, au début du mois de février. Vincent Dufour, qui fait partie de la nouvelle vague de brillants auteurs-compositeurs-interprètes de Québec, en a lancé jeudi le troisième extrait, Emmanuelle, chanson chaloupée à souhait qui sied bien à son approche décontractée. Entre la guitare pedal steel et les cordes, cette chanson impressionniste distille un genre de dream pop douce et lente. On a bien hâte d’entendre l’album complet, qui sera réalisé par Alexandre Martel (Lou-Adriane Cassidy, Alex Burger).

Josée Lapointe, La Presse

The Black Keys, Beautiful People (Stay High)

PHOTO GIORGIO VIERA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Patrick Carney et Dan Auerbach, des Black Keys, sur la scène de l’Audacy Riptide Music Festival de Fort Lauderdale Beach, en Floride, en décembre dernier

Les Black Keys persistent et signent : ils lanceront le 5 avril leur 12e album, un 3e en 3 ans après Delta Kream et Dropout Boogie. La première chanson du disque a été dévoilée ce vendredi, Beautiful People (Stay High) étant un extrait bien festif d’un album qui a vu le prolifique duo travailler avec Beck, Noel Gallagher et même l’increvable Alice Cooper. Les Keys ont aussi collaboré avec Greg Kurstin, qui a notamment produit les albums d’Adele, de Sia et de Liam Gallagher ; c’est la première fois que le duo d’Akron, en Ohio, travaillait avec un claviériste. Aussi, plusieurs pièces ont été enregistrées avec l’aide du producteur hip-hop Dan The Automator. En entrevue au magazine britannique Mojo, Dan Auerbach et Patrick Carney ont dit qu’il s’agissait de leur « meilleur album », un disque taillé sur mesure pour faire « la fête le samedi soir ». On a hâte au printemps.

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Ariana Grande, yes, and ?

PHOTO JORDAN STRAUSS, INVISION, FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS Ariana Grande

Ariana Grande amorce son retour avec la parution de la pièce yes, and ?, un peu plus de trois ans après la sortie de son plus récent album, le fantastique Positions. L’auteure-compositrice-interprète floridienne encourage qui veut l’entendre à être la version la plus authentique d’eux-mêmes, sans s’excuser. La chanson, émancipatrice, lui permet aussi de régler ses comptes en conseillant à ses détracteurs de se mêler de leurs affaires. « J’arrête de m’en faire avec ce que vous pensez, je ne vais plus me cacher », chante-t-elle par exemple sur la chanson, accompagnée d’un vidéoclip qui illustre encore mieux ce doigt d’honneur à ceux qui se permettent de commenter sa vie. Une certaine aura semblable à celle de la chanson I’m Every Woman, reprise par Whitney Houston, ou au Vogue de Madonna, est partagée par cette nouvelle chanson de Grande, qui annonce un possible changement de cap sur le plan des sonorités. Si Beyoncé et quelques autres ont récemment remis au premier plan les saveurs de la musique dance, il semble qu’Ariana Grande prenne leur suite.

Marissa Groguhé, La Presse