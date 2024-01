Il y a les sorties qu’on attend, qu’on espère, et des retours sur disque qu’on n’attendait plus. Coup d’œil sur ce qu’on aura à se mettre à l’oreille au cours des prochains mois.

Kali Uchis

PHOTO ELIZABETH WEINBERG, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Kali Uchis

Suave, sensuelle et recherchée, la musique de Kali Uchis puise autant dans le versant pop du R & B que dans les musiques latines ou caribéennes. L’autrice-compositrice-interprète et réalisatrice (elle dirige ses clips comme la production de ses albums) vient tout juste de publier un quatrième album intitulé Orchideas, essentiellement en espagnol, où elle flirte avec la tradition (Te Mata) et le reggaeton (Munekita, avec entre autres le rappeur dominicain El Alfa, et Labios Mordidos avec Karol G). Il y a sur ce disque de quoi se donner de l’élan pour passer à travers l’hiver.

Green Day

PHOTO CAROLINE GRÉGOIRE, ARCHIVES LE SOLEIL Billie Joe Armstrong lors du concert de Green Day au Festival d’été de Québec en 2023

Billy Joe Armstrong prend de l’âge, comme tout le monde, mais Green Day fait partie des rares groupes issus du courant pop du punk-rock à garder son mordant. Saviors, son album à paraître le 19 janvier, s’annonce moins frénétique que les précédents du trio californien – les gars ont tous passé le cap des 50 ans, après tout –, mais conserve son tonus et gagne en profondeur et en grandeur. C’est du moins ce que laissent entendre les extraits dévoilés au moment d’écrire ces lignes. Notons qu’un autre trio intéressant, The Smile (Thom Yorke, Jonny Greenwood et Tom Skinner), fait paraître son deuxième album la semaine suivante (le 26).

Quatre femmes, quatre retours

PHOTO VILLE DE PLUIE, FOURNIE PAR AUDIOGRAM Mônica Freire

PHOTO FOURNIE PAR SPECTRA Térez Montcalm

PHOTO JEAN-CHARLES LABARRE, FOURNIE PAR L’ARTISTE Susie Arioli

L’hiver sera marqué par les retours de quatre femmes aux univers aux antipodes qui n’ont pas publié de disques depuis un moment. Mônica Freire propose le 23 février Ilhada, un album où elle mêle pour la première fois son héritage moyen-oriental à ses racines brésiliennes. Térez Montcalm, qui a surtout fait carrière en France ces dernières années, met fin à un silence discographique de plus d’une décennie en publiant Step Out (16 février), qui rappellera à nos oreilles sa voix et sa sensibilité uniques. Susie Arioli fera de même, dans un registre plus swing, le 23 février, avec Embraceable. Connue au sein du duo Forêt, Émilie Laforest revient elle aussi en février (le 9) avec un disque solo qui s’annonce atmosphérique et personnel.

Usher

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’USHER Le chanteur R & B Usher

Usher a connu un succès phénoménal avec sa R & B pop au tournant du millénaire. Sur le plan artistique, il mène toutefois une carrière en dents de scie : il a publié plusieurs albums ordinaires entre ses meilleurs disques. Coming Home arrive près de huit ans après Hard II Love, son album solo précédent. Il sera lancé le 11 février, jour où le chanteur d’Atlanta sera la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps du 58e Super Bowl, présenté à l’Allegiant Stadium de Las Vegas. Coming Home doit inclure Good Good, sa collaboration avec Summer Walker et 21 Savages, et Risk It All, tirée de la bande originale de l’adaptation au cinéma de la comédie musicale The Color Purple, avec H. E. R.

Sheryl Crow

PHOTO DOVE SHORE, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE SHERYL CROW La chanteuse américaine Sheryl Crow

Il y a cinq ans, Sheryl Crow disait ne plus vouloir enregistrer de disque. Le jeu n’en valait plus la chandelle, affirmait-elle, dans une industrie désormais menée par des chansons. Elle n’a donc envoyé qu’une seule chanson à Mike Elizondo (Maroon 5, Keith Urban) pour commencer et, de fil en aiguille, en a accumulé assez pour tout un album. Evolution, à paraître le 29 mars, annonce des changements : c’est le premier de ses disques qu’elle ne réalise pas elle-même depuis longtemps et il risque aussi de s’éloigner de ses racines rock, folk et country. Alarm Clock, le premier extrait, est même pop jusque dans le traitement de sa voix… On verra si ce virage convaincra ceux qui aiment l’artiste plus près de ses racines.

Beyries

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Beyries en concert en 2021

Chanter en français était jusqu’ici l’exception plus que la règle pour Beyries. Cela changera cette année puisqu’elle lancera un album tout en français le 9 février. Son premier en carrière. Elle en a donné un avant-goût en dévoilant deux titres : Du temps (dont les paroles sont signées par l’acteur Maxime Le Flaguais, son collaborateur de longue date, qui signe tous les textes) et Seule sans toi. Deux morceaux qui mettent en valeur son chant sensible et brûlant d’authenticité. C’est de bon augure pour son album intitulé Du feu dans les lilas et la tournée qui s’en viennent.

Aussi attendus

PHOTO MICHAEL TRAN, AGENCE FRANCE-PRESSE Dua Lipa à la soirée des Golden Globes, le 7 janvier

À ces sorties s’ajoutent celles de disques qui n’ont pas encore de date de publication officielle, mais qui sont attendus ces prochains mois. Peut-être d’ici l’été. Dua Lipa, qui a lancé l’automne dernier un morceau dansant intitulé Houdini, fait partie du lot, tout comme Ariana Grande, Rihanna, Billie Eilish, SZA, Vampire Weekend, A$AP Rocky et The Weeknd. Et après ses deux concerts de juin dernier à Montréal, The Cure publiera peut-être l’album qu’il dit imminent depuis des années !