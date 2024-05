(Los Angeles) Sean « Diddy » Combs a admis avoir battu son ex-petite amie Cassie dans un couloir d’hôtel en 2016 après que CNN a publié une vidéo de l’attaque. Il a déclaré dans une vidéo d’excuses qu’il était « vraiment désolé » et que ses actions étaient « inexcusables ».

Andrew Dalton Associated Press

« J’assume l’entière responsabilité de mes actes dans cette vidéo. J’étais dégoûté à l’époque quand je l’ai fait. Je suis dégoûté maintenant », a déclaré le magnat de la musique dans une déclaration vidéo publiée dimanche sur Instagram et Facebook.

Les images de vidéosurveillance diffusées vendredi montrent Combs, vêtu d’une simple serviette blanche, donnant des coups de poing et de pied à Cassie, une chanteuse de R&B qui était à l’époque sa protégée et sa compagne de longue date. La vidéo montre aussi Combs bousculant et traînant Cassie, puis jetant un vase dans sa direction.

Voyez la vidéo (Attention : les images peuvent choquer)

Cassie, dont le nom officiel est Cassandra Ventura, a poursuivi Combs en novembre pour ce qu’elle a affirmé être des années d’abus sexuels, physiques et émotionnels. L’affaire a été réglée le lendemain, mais a déclenché un examen minutieux de Combs, avec plusieurs autres procès intentés dans les mois qui ont suivi, ainsi qu’une enquête fédérale sur le trafic sexuel qui a conduit les autorités à faire une descente dans les manoirs du rappeur à Los Angeles et à Miami.

Il avait nié les allégations dans les poursuites judiciaires, mais ni lui ni ses représentants n’avaient réagi à la nouvelle vidéo jusqu’à dimanche.

« Il est difficile de réfléchir aux moments les plus sombres de sa vie, mais il faut parfois le faire », déclare Diddy dans la vidéo. Il ajoute : « Je suis allé chercher de l’aide professionnelle. J’ai suivi une thérapie, une cure de désintoxication. J’ai dû demander à Dieu sa miséricorde et sa grâce. Je suis vraiment désolé. Mais je me suis engagé à devenir un homme meilleur chaque jour. Je ne demande pas le pardon. Je suis vraiment désolé. »

Dans cette vidéo d’excuses, prise dans l’angle d’un égoportrait, Combs a l’air sombre et porte un t-shirt ; il semble être sur une terrasse. Il s’agit de la réponse la plus directe du magnat du hip-hop et de ses premières excuses après six mois d’allégations qui ont menacé sa réputation et sa carrière.

En décembre, après que Ventura et au moins trois autres femmes ont porté plainte contre lui, Combs avait publié une déclaration sur Instagram niant largement la véracité de toutes ces plaintes.

« Que ce soit bien clair. Je n’ai fait aucune des choses horribles qui sont alléguées », peut-on lire dans le message.

La bande vidéo de la caméra de sécurité, datée du 5 mars 2016, ressemble beaucoup à la description d’un incident survenu à l’hôtel InterContinental dans le quartier de Century City à Los Angeles, décrit dans l’action en justice de Mme Ventura.

La plainte affirme que Combs a payé 50 000 dollars à l’hôtel pour la vidéo de sécurité immédiatement après l’incident. Ni lui ni ses représentants n’ont répondu à cette allégation spécifique. CNN n’a pas précisé comment elle avait obtenu les images.

Selon la plainte, Mme Ventura essayait de s’éloigner de M. Combs endormi, qui lui avait déjà donné un coup de poing au visage avant le début des images.

Combs ne risque pas d’être poursuivi au pénal pour le passage à tabac. Les délais de prescription pour les accusations d’agression et de coups et blessures auxquelles il serait susceptible d’être confronté ont expiré il y a des années.

Il en va de même pour de nombreuses allégations contenues dans les poursuites judiciaires, mais les enquêteurs fédéraux qui suivent Combs sont probablement à la recherche de délits potentiels qu’ils pourraient poursuivre en vertu de la loi.

Ventura a signé avec la compagnie de disque de Diddy en 2005. Les deux ont entretenu une relation amoureuse pendant plus de dix ans à partir de 2007.