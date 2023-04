Déjà la mi-avril et les rayons du soleil se font de plus en plus présents. Et les événements culturels le sont tout autant. Voici quelques suggestions.

Roxane Bruneau au Centre Bell

« J’voulais rien savoir d’un 9 à 5/j’voulais la gloire et rocker des scènes », chante Roxane Bruneau dans J’pas stressée, mais parions qu’elle l’est quand même un peu à l’approche de son premier Centre Bell, une scène qui demande beaucoup d’énergie à ceux qui ambitionnent de la rocker. La chanteuse présentait la semaine dernière au Centre Vidéotron de Québec l’avant-dernière représentation de sa tournée Acrophobie, qui se conclura vendredi dans la maison du CH. Éclairages flamboyants, écrans géants, vignettes vidéo, jets de flammes et medley de ses chansons préférées d’autres artistes : c’est bien plus que de modestes petits bouts d’elle-même que la jeune trentenaire promet d’offrir à ses fidèles cocos. Bienvenue dans son cirque, prenez place, assoyez-vous, vous verrez c’est magnifique. Dominic Tardif, La Presse Consultez le site de Roxane Bruneau

Les dix commandements de Dorothy Dix en reprise

PHOTO YANICK MACDONALD, FOURNIE PAR L’ESPACE GO Julie Le Breton livre de façon magistrale le tout premier solo de sa carrière.

Il faudra faire vite pour voir la pièce Les dix commandements de Dorothy Dix à l’Espace Go. Quelques billets sont encore en vente pour les représentations du 12 avril à 19 h, ainsi que celle du 13 avril à 20 h. « Dans un texte fulgurant signé Stéphanie Jasmin, Julie Le Breton livre possiblement la plus grande performance de sa carrière. Elle est impériale dans le rôle de cette femme sans nom », indique la journaliste Stéphanie Morin dans sa critique publiée le 11 février 2022. Consultez la critique de Stéphanie Morin Consultez le site de l’Espace Go

Daniel Lavoie en tournée

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Daniel Lavoie

L’auteur-compositeur-interprète Daniel Lavoie sera de passage dans la grande région de Montréal dans le cadre de sa tournée soulignant les 40 de son disque Tension Attention. Il s’arrêtera le 13 avril à la salle Wilfrid-Pelletier, à 20 h. Il poursuivra sa route vers le théâtre Desjardins de LaSalle le 14 avril, également à 20 h, et se rendra au Centre des arts Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe le 15 avril, toujours à 20 h. Il donnera également une prestation le 16 avril, à 15 h, au Festival de la Voix, à l’Auditorium Serge-Nolet de Dorval. La Presse Consultez le site des Productions Martin Leclerc

Le Chapelier Fou — Mad Hatter à la Place des Arts

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Alexandre Da Costa, chef de l’Orchestre symphonique de Longueuil

L’Orchestre symphonique de Longueuil et son chef Alexandre Da Costa proposent ce dimanche un voyage au pays des merveilles de Lewis Carroll avec la toute nouvelle comédie musicale de Broadway Le Chapelier Fou — Mad Hatter. Présentée en première mondiale et en version concert, cette création raconte l’histoire du chapelier fou et infirme, Franklin Magellan, depuis son enfance et jusqu’à la fin de sa vie. Des circonstances tragiques le conduisent au pays des merveilles — bien avant l’arrivée d’Alice — et il fera tout ce qu’il peut pour y retourner lorsqu’il est accidentellement renvoyé dans la réalité. Avec les comédiennes Éléonore Lagacé et Brittney Johnson. Dimanche, à 15 h, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Laila Maalouf, La Presse Consultez le site de la Place des Arts

Rita Baga au Zénith de Saint-Eustache

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Rita Baga

La populaire drag queen Rita Baga poursuit sa tournée Créature. Cette fois-ci, elle s’arrête à Saint-Eustache le samedi 15 avril, à 20 h. « La nouvelle reine du Québec n’a pas déçu avec son premier “one drag show”. Rien ne semble vouloir freiner la glorieuse ascension de Rita Baga dans le monde du showbiz », indique le journaliste Luc Boulanger dans sa critique publiée en octobre 2021. La Presse Lisez la critique de Luc Boulanger Consultez le site du Zénith

L’exposition Van Gogh Distorsion prolongée à OASIS Immersion

PHOTO FOURNIE PAR OASIS IMMERSION Signée Normal Studio (Cité Mémoire), Van Gogh Distorsion est présentée à OASIS Immersion, au Palais des congrès de Montréal.

Il est encore temps de voir Van Gogh Distorsion à OASIS Immersion. L’exposition est prolongée jusqu’au 21 mai. D’une durée de 65 minutes, les visiteurs voyagent au cœur des 225 œuvres de l’artiste hollandais. Une expérience unique, créée à 100 % par une équipe québécoise. La Presse Lisez l’article de Silvia Galipeau Consultez le site d’OASIS Immersion

Au cinéma : The Super Mario Bros. Movie et Bungalow

Chris Pratt (Mario) Anya Taylor-Joy (Princesse Peach) Jack Black (Bowser) et Keegan-Michael Key (Toad) prêtent leur voix dans le film d’animation The Super Mario Bros. Movie, réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic (Teens Titans Go !). « Les couleurs, les textures, le mouvement, tout est sans faille. On visite plusieurs lieux durant l’aventure et ils sont tous très bien détaillés. Bien que The Super Mario Bros. Movie s’adresse aux enfants, la beauté de ses animations ainsi que les messages de courage et de détermination véhiculés peuvent réchauffer tous les cœurs. Sinon, Lumalee, la petite étoile bleue dépressive et nihiliste, devrait au moins faire sourire les plus grands », expose le journaliste Pascal LeBlanc dans sa critique publiée le 4 avril. Lisez la critique de Pascal LeBlanc Consultez l’horaire cinéma

