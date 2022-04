Après Imagine Van Gogh, puis Immersive Van Gogh, voici Van Gogh Distorsion : une énième expérience immersive autour du peintre impressionniste, proposée cette fois par une équipe 100 % québécoise.

Silvia Galipeau La Presse

C’est à OASIS immersion, au Palais des congrès de Montréal, et dès le 28 avril, que l’on pourra voir cette nouvelle exposition signée Normal Studio (Cité Mémoire), produite par Paquin Entertainment Group. Au total, on nous promet un « voyage » de 65 minutes au cœur de 225 des œuvres du père des Tournesols, de sa Nuit étoilée à l’Amandier en fleurs, en plus de plusieurs croquis et esquisses, le tout à travers trois galeries distinctes, incluant un espace interactif inusité.

« Nous observons un phénomène mondial, ce mariage entre les peintres et le médium de l’immersion, et le porte-étendard de tout ça, c’est Van Gogh », souligne Denys Lavigne, président et cofondateur d’OASIS immersion, en entrevue. D’où le choix du peintre néerlandais, qui allait tout simplement de soi.

PHOTO FOURNIE PAR OASIS IMMERSION Denys Lavigne, président et cofondateur, OASIS immersion

L’exposition offrira ici une expérience unique, avance-t-il, de par son aspect multimédia, et son contenu audio et vidéo original. Rappelons que l’espace du centre-ville compte 105 projecteurs laser et 119 haut-parleurs (avec système audio ambiophonique), pour des projections à 360 degrés.

« Notre focus, c’est l’expérientiel », résume Denys Lavigne. Et depuis ses débuts, il y a un an, OASIS immersion (le plus grand espace immersif permanent au pays) exploite effectivement le « médium » en ce sens : pour « faire du bien ». « Et ce côté expérientiel nous amène à connecter avec l’artiste de manière encore plus forte », se félicite-t-il.

PHOTO FOURNIE PAR OASIS IMMERSION « Repousser les limites dans la couleur et l’abstraction », telle est la promesse de cette nouvelle exposition immersive sur Van Gogh.

PHOTO FOURNIE PAR OASIS IMMERSION « Repousser les limites dans la couleur et l’abstraction », telle est la promesse de cette nouvelle exposition immersive sur Van Gogh.

PHOTO FOURNIE PAR OASIS IMMERSION « Repousser les limites dans la couleur et l’abstraction », telle est la promesse de cette nouvelle exposition immersive sur Van Gogh.

PHOTO FOURNIE PAR OASIS IMMERSION « Repousser les limites dans la couleur et l’abstraction », telle est la promesse de cette nouvelle exposition immersive sur Van Gogh.

PHOTO FOURNIE PAR OASIS IMMERSION « Repousser les limites dans la couleur et l’abstraction », telle est la promesse de cette nouvelle exposition immersive sur Van Gogh. 1 /5









Aller « plus loin »

Si le public québécois a déjà eu droit à Imagine Van Gogh (du duo français formé d’Annabelle Mauger et de Julien Baron, à qui l’on doit la série Imagine Picasso, puis Imagine Monet), et que plusieurs autres villes ont accueilli Immersive Van Gogh (une autre expo consacrée à l’artiste, de la boîte parisienne Atelier des Lumières), cette énième production québécoise promet d’aller encore « plus loin ».

« On a ici l’occasion de repousser nos limites », indique Mathieu St-Arnaud, directeur de création et associé chez Normal Studio, qui en est ici à sa deuxième exposition immersive sur l’artiste (la première, Beyond Van Gogh, n’a jamais été présentée à Montréal). Moi, j’ai envie ici de rencontrer Vincent […], l’humain, la personne, son regard sur le monde […] au-delà de l’œuvre. »

Repousser les limites comment ? « Dans la couleur et l’abstraction », répond le créateur.

C’est une proposition très personnelle qui vient de nous. […] C’est du jamais-vu. Hallucinant. […] On est vraiment dans l’expérience sensorielle unique. Mathieu St-Arnaud, directeur de création et associé chez Normal Studio

En clair, il faut s’attendre à du mouvement (un clin d’œil ici, une respiration là), et oui, plusieurs libertés. « On est vraiment dans le mouvement, on imagine le mouvement que Vincent voyait. […] Comme si on était au-dessus de l’épaule de Vincent, on voit Vincent peindre. On est vraiment dans la technique d’animation. »

Mais attention, le tout dans le « respect », insiste-t-il. « On ne veut pas être dans la transgression, mais on est vraiment dans le respect de l’œuvre. Oui, on joue avec l’animation et son travail, mais toujours dans le respect. On n’ajoute pas d’intention. On fait vivre ou rayonner ses œuvres autrement. C’est vraiment ça, la rhétorique : offrir une autre façon de voir l’œuvre. »

Van Gogh Distorsion, dès le 28 avril au Palais des congrès.