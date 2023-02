Critique de On Grace & Dignity

Chanter les dérives du tourisme

L’embourgeoisement d’une péninsule touristique comme thème d’un album ? Sous le pseudonyme The Golden Dregs, Benjamin Woods nous prouve que tous les sujets se chantent : il suffit de le faire avec conviction et sérieux… et de posséder un talent immense d’auteur-compositeur et de musicien-réalisateur. Rien que ça. À n’en point douter, ces qualités sont bien présentes chez Woods.