Netflix et l’École nationale de l’humour (ENH) poursuivent leur partenariat. Avec le renouvellement du soutien financier du diffuseur, l’établissement pourra, pour la cinquième fois, aider des scénaristes émergents et des producteurs à développer des projets de comédie de fiction grâce au Fonds ENH-Netflix.

Pour un scénariste en début de carrière, « faire sa place, aller chercher la confiance d’un producteur ou d’un diffuseur, c’est extrêmement difficile », affirme Louise Richer, directrice générale de l’École nationale de l’humour.

Afin de faciliter l’émergence de nouveaux talents, l’ENH lance ce mercredi un cinquième appel de projets de comédie de fiction destinés à la télévision ou au cinéma. Toute personne qui en est à sa première œuvre comme auteur principal peut tenter sa chance. Le scénariste doit toutefois obtenir l’appui d’une maison de production qui déposera la candidature du projet. En juin, quatre ou cinq bourses de 35 000 $ seront remises.

« Depuis 2018, on a 630 000 $ qui ont été octroyés à 18 projets. C’est quand même un montant significatif », se réjouit Louise Richer.

De l’argent et de l’accompagnement

Bien qu’aucun de ces projets n’ait encore été présenté au petit ou au grand écran, près de la moitié d’entre eux sont en développement chez un diffuseur, note la directrice générale de l’ENH.

C’est le cas notamment de Furies, « une comédie sportive 100 % féminine autour du roller derby », écrite par Gabrielle Côté et produite par Écho Média. « On a rencontré Gabrielle et on a eu un gros coup de cœur pour son projet et son univers, raconte la productrice Stéphanie Pages. C’est vraiment quelque chose d’assez grisant de dénicher un nouveau talent, mais on sait que ça va aussi demander plus de temps, d’encadrement, de ressources et d’énergie. »

Le Fonds, ça donne vraiment les moyens financiers d’accompagner l’autrice durant l’écriture d’un premier long métrage. Stéphanie Pages, productrice de Furies

Et pour les boursiers, le soutien n’est pas que financier, note Stéphanie Pages. « Ce qui fait vraiment l’atout du Fonds, c’est que ça s’inscrit dans une démarche collaborative et créative. On bénéficie de plusieurs rencontres à des moments clés du développement avec des auteurs reconnus dans le milieu auxquels on n’aurait pas forcément eu accès. Dans notre cas, c’était Caroline Allard. Elle a vraiment apporté une belle couleur au projet. »

Si tout se déroule comme prévu, le tournage de Furies devrait commencer à la fin de 2023 ou au début de 2024.

Documenter la comédie de fiction

En plus du Fonds ENH-Netflix, l’appui financier du diffuseur américain à l’École nationale de l’humour a permis de concrétiser cette année un projet visant à documenter l’expertise de scénaristes d’ici. Offerte sur la plateforme Noovo, la websérie Éc(rire) propose des entrevues avec Claude Meunier, Florence Longpré, Martin Matte et quinze autres auteurs de comédie de fiction.

« C’est une fierté d’avoir eu la possibilité d’aller chercher ces savoir-faire et d’entendre ces scénaristes parler de leur processus créatif », indique Louise Richer, qui affirme que, sans le soutien financier de Netflix, un tel projet n’aurait pas pu voir le jour.